Moraes requer posição da PGR sobre pedido de prisão preventiva de Bolsonaro

O ministro do STF Alexandre de Moraes pediu que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifeste sobre um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Moraes quer que Gonet opine se prisão é necessária para garantir "ordem pública". O pedido do ministro foi feito em análise de notícia-crime apresentada contra o ex-presidente pela vereadora Liana Cristina (PT), do Recife, e por Victor Fialho, aliado da ex-deputada federal Marília Arraes (Solidariedade-PE), que fez palanque para o presidente Lula (PT) em 2022 como candidata ao governo de Pernambuco.

Notícia-crime pede prisão preventiva de Bolsonaro por convocar atos a favor da anistia aos crimes do 8 de Janeiro. Para os autores da denúncia, o ex-presidente teria cometido crimes de obstrução de Justiça, incitação de crimes contra instituições democráticas e coação no curso do processo, ao divulgar as manifestações. Os autores ainda solicitaram que Moraes aplique medidas cautelares contra Bolsonaro para proibi-lo de convocar novos atos.

Despacho para Gonet foi assinado por Moraes em 18 de março. Nele, o ministro dá cinco dias para que a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifeste sobre os pedidos. O procurador-geral, no entanto, ainda não apresentou parecer.

Bolsonaro criticou o despacho de Moraes. Em entrevista a uma rádio bolsonarista hoje, ele se queixou do ministro e afirmou que uma possível decisão favorável de Moraes cercearia o direito de manifestação. "Possíveis impedimentos acontecem em ditadura", disse o ex-presidente.

O despacho de Moraes para a PGR é um encaminhamento natural de processos do tipo. Gonet já foi contrário a pedidos do PT em relação à família Bolsonaro. Recentemente, por exemplo, o PGR se manifestou pelo arquivamento de uma ação de parlamentares do partido que pedia a apreensão do passaporte do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) —parecer que foi acatado por Moraes.

A PGR também pediu arquivamento de inquérito contra Bolsonaro por fraude em cartão de vacina. Segundo Gonet, não há provas suficientes de que o ex-presidente tenha ordenado a falsificação dos dados.

Os chamamentos públicos feitos por Jair Messias Bolsonaro [nos dias 9, 10 e 14 de março] não apenas visam mobilizar sua base política para pressionar o Estado por anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023, mas também busca deslegitimar o trabalho do Poder Judiciário e das forças de segurança que atuam na investigação e responsabilização dos envolvidos, inclusive chamando os condenados atualmente detidos de 'reféns de 8/jan', em óbvia inflamação de sua base de apoiadores contra os julgamentos ocorridos

Manifestação dos autores da notícia-crime

Bolsonaro convocou uma manifestação pró-anistia para o próximo domingo (6). O ato ocorrerá na Avenida Paulista, em São Paulo. Outro protesto semelhante foi realizado em 16 de março, em Copacabana, no Rio. Em discurso no ato, o ex-presidente fez ataques a Moraes.

Ex-presidente é réu por tentativa de golpe de Estado. A Primeira Turma do STF aceitou, na semana passada, a denúncia da PGR contra ele e sete aliados por montar uma organização criminosa para impedir que Lula, eleito em 2022, fosse empossado. O STF deve julgar ainda este ano se Bolsonaro será condenado pelo crime.