Banco do Brasil vai testar novo modelo de agência na Faria Lima

O Banco do Brasil vai inaugurar um novo modelo de agência física na Faria Lima, em São Paulo. Segundo o banco, o modelo integra os espaços e traz serviços além dos bancários. A inauguração vem um ano após o banco público abrir o chamado Ponto BB, espaço que tem filosofia similar, em Recife.

Na nova agência, houve um redesenho da sala de autoatendimento, em que ficam os caixas eletrônicos. Além disso, o banco instalou um totem com inteligência artificial generativa para atender aos clientes sobre produtos e serviços, e o ambiente de negócios também foi redesenhado, para facilitar a interação.

Segundo o banco, a agência da Faria Lima vai testar um modelo de parcerias, para além dos serviços bancários, com uma cafeteria e a Ciclic, empresa digital da BB Seguros. Um dos objetivos, além de atrair novos públicos, é rentabilizar o espaço. Outros dois pontos de atendimento seguirão a mesma organização, um no Rio de Janeiro e outro em Marília (SP).

"O novo modelo que inauguramos na Faria Lima faz parte das mudanças que estamos promovendo nas agências do BB, diante da transformação digital", diz em nota a head de Atendimento e Canais Físicos e Digitais do banco, Barbara Lopes. "Agências mais consultivas, acolhedoras e eficientes, com ambientes integrados, oferecendo o melhor do físico e do digital."

Nos últimos anos, enquanto os bancos privados de porte similar têm fechado agências, o BB tem mantido o tamanho da rede física. De acordo com a instituição, a presença física é importante para chegar a diferentes perfis de público, e é possível manter boa rentabilidade.

O Ponto BB também ganhará novos pontos neste ano. De acordo com o banco público, de março a dezembro de 2024, 150 mil pessoas foram impactadas na região do Porto Digital, no Recife. O número de novos clientes cresceu 7%, ficando 2,8 vezes acima da média do banco, as contas abertas para o público jovem subiram 5,3%, e a avaliação positiva do atendimento teve um aumento de 3%.

"A possibilidade de explorar novos modelos de negócios em uma perspectiva mais ampla, valorizando a cultura local e nos aproximando ainda mais de nossos clientes, nos coloca em um patamar diferenciado no mercado", afirma a vice-presidente de Negócios de Varejo do BB, Carla Nesi.