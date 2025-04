Aliados da Otan prometeram mais de US$21 bi em ajuda à Ucrânia em 2025, diz secretário-geral

BRUXELAS (Reuters) - Os aliados da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) prometeram mais de 20 bilhões de euros (US$21,65 bilhões) em apoio militar à Ucrânia nos primeiros três meses do ano, disse o secretário-geral da aliança, Mark Rutte, nesta quarta-feira.

Os ministros das Relações Exteriores da aliança se reunirão em Bruxelas na quinta e sexta-feira para discutir mais apoio à Ucrânia contra a invasão russa que já dura três anos.

(Reportagem de Lili Bayer e Bart Meijer)