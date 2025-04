A alegria e a fúria de uma banda de rock em turnê na Ucrânia

No meio da guerra, Nadia Kukla gerencia a turnê de uma banda de rock. Ela é responsável pelas viagens, passagens, refeições... no entanto, "o principal desafio", diz a jovem ucraniana, são os alarmes de ataque aéreo que disparam todos os dias por causa dos bombardeios russos.

Os 'Susidy Sterpliat' ('Os vizinhos vão tolerar'), uma dupla de pop-punk, têm 12 apresentações programadas na Ucrânia nesta primavera boreal.

"Se um alerta aéreo durar mais de uma hora, cancelamos e reagendamos", explica Kukla, uma ucraniana de 30 anos, com voz rouca. Os cortes de energia são outro problema.

- "Renascimento" -

Diante dessa violência, em um país cheio de feridas, a resistência cultural dá um golpe nos olhos e nos ouvidos. O show continua.

O baterista Oleksander Pavlov, 28 anos, e o guitarrista Artur Zubarev, 27 anos, se uniram em 2017 em Mikolaiv, no sul do país. Desde então, eles vêm produzindo músicas "alegres" com letras que "não necessariamente fazem sentido", mas que "fortalecem" o ouvinte, de acordo com Oleksander.

Desde 2022, de acordo com vários atores do setor, a cultura na Ucrânia não ocupada passa por um "renascimento".

O público se afastou das produções russas e russófonas e tem uma sede real por trabalhos nacionais, e os ganhos dos músicos ucranianos em plataformas de streaming têm aumentado.

O Susidy Sterpliat, que inicialmente cantava em russo, mudou para ucraniano e, segundo ele, agora tem mais seguidores.

"Há uma luta para tomar nossas terras, mas também nossas cabeças", enfatiza Artur.

- Punk anti-Kremlin -

Cerca de 260 pessoas compareceram ao concerto, muitas delas adolescentes.

A banda de abertura é o Krash Test, um trio punk de Sumy, uma região no nordeste do país que foi devastada pelas bombas russas.

Um de seus temas é sobre "um neonazista", um "ucraniano típico" que "bebe o sangue de bebês russos", uma zombaria do Kremlin, que afirma estar lutando contra os herdeiros de Hitler na Ucrânia.

Para Nazar, de 19 anos, a música o ajuda a esquecer "a loucura do ambiente". "A situação é muito estressante, muitos familiares estão lutando. Isso permite que você se afaste disso e volte ao tempo antes da guerra", diz ele.

