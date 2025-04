8 motivos para aumentar o consumo de proteínas, segundo nutricionistas

Assim como carboidratos e gorduras, as proteínas são fundamentais para o organismo, sendo necessárias em grandes quantidades para a estrutura, função e regulação dos tecidos e órgãos.

"Elas ajudam os músculos a contrair, o sangue a coagular e os olhos a enxergar. A proteína nos mantém vivos e bem, facilitando as reações químicas e nos defendendo contra infecções", explica a nutricionista Raquel Stimamiglio Sachet.

Estudos indicam que ela deve compor entre 10% e 35% do total de calorias consumidas em um único dia, ou seja, numa dieta de 2.000 kcal/dia, isso equivale entre 200 kcal a 700 kcal em proteínas.

A seguir, veja alguns motivos pelos quais os nutricionistas sempre recomendam a ingestão diária de proteínas, mesmo em dietas mais restritivas.

1. Aumento da saciedade: As proteínas têm elevado poder de saciedade, quando comparadas ao carboidrato e à gordura, como já mostraram vários estudos. "Por isso, as refeições com maiores quantidades de proteínas podem ajudar as pessoas que não conseguem ficar longos intervalos sem comer alguma coisa", diz a nutricionista e doutora em ciências Natália Pinheiro de Castro.

2. Manutenção e ganho de massa muscular: Pessoas que treinam muito ou têm trabalhos que exigem mais dos músculos precisam consumir mais proteínas para ajudar na reparação e no crescimento da massa muscular. "O consumo mais alto de proteína, para alguns indivíduos, pode favorecer a retenção da massa muscular, melhorando o perfil metabólico", salienta Castro.

3. Ajuda na prevenção da obesidade: Alguns estudos têm demonstrado que o aumento de proteínas boas (carnes magras e ovos, por exemplo) contribui para o tratamento ou prevenção da obesidade. Isso porque elas melhoram o peso corporal e a regulação da energia pelo organismo.

4. Renovação tecidual: Proteínas atuam na cicatrização, multiplicação celular, firmeza da pele. Gustavo Duarte Pimentel, nutricionista e doutor em ciências, lembra também que as proteínas são indispensáveis para o crescimento de crianças e adolescentes, pois têm atuação na estrutura de importantes órgãos, inclusive o cérebro.

5. Manutenção da imunidade: A proteína tem papel essencial na produção de anticorpos, responsáveis por combater doenças em nosso organismo. Ela também é importante para a memória e concentração, pois atua na liberação de neurotransmissores.

6. Prevenção da perda de massa muscular: "Para mantermos a massa muscular, sobretudo em pessoas idosas, é necessário um bom aporte de proteínas, seja por meio de fontes vegetais ou animais. As proteínas ainda previnem contra o risco de sarcopenia [processo natural e progressivo de perda de massa muscular]", diz Larissa Brito, doutora em nutrição.

7. Combate fome emocional: Estudos sugerem que o aumento de proteína na dieta reduz o desejo por determinados alimentos durante a noite, para aqueles que sofrem com a chamada fome emocional.

8. Síntese hormonal e produção de enzimas: Um hormônio, como a insulina, é basicamente formado de proteínas, por isso uma boa ingestão proteica é essencial.

Quantidade recomendada varia

Os nutricionistas fazem o cálculo de ingestão baseado no peso e nas necessidades individuais de cada um. No geral, uma dieta normal em proteínas é de até 1 g de proteína por quilo de peso por dia.

Castro indica algumas formas de aumentar os efeitos benéficos e protetores do macronutriente:

Procure sempre comer a proteína antes de qualquer outro macronutriente;

Faça lanchinhos à base de queijos magros;

Troque o iogurte tradicional pelo iogurte grego (sem sabor);

Insira ovos nas refeições;

Troque os alimentos processados pelos integrais —os integrais têm mais proteína que os refinados, além de terem mais fibras.

Há casos em que sua ingestão é restrita?

Em casos de doença renal, o consumo deve ser restringido de acordo com orientação médica. "Na doença renal, uma dieta com menor quantidade de proteína ou hipoproteica retarda a necessidade de hemodiálise. Recomenda-se, nesses casos, o consumo de 0,6 a 0,8 g de proteína por kg de peso corporal", ressalta Castro.

Vale dizer que todas as pessoas devem investir em boas proteínas com menor percentual de gordura possível. Esse cuidado é importante, em especial, para prevenir doenças cardiovasculares, que são associadas ao consumo excessivo de gorduras saturadas. "A proteína é importante, porém é apenas um dos nutrientes necessários para manter a saúde do organismo", diz a nutricionista Raquel Stimamiglio Sachet.

*Com informações de reportagem publicada em 09/05/2022