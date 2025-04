Antes adormecido, vulcão volta ter erupção 'pelo chão' na Islândia; veja

O vulcão Sundhnukagigar, localizado no sudeste da Islândia, entrou em erupção de maneira inusitada. A lava começou a sair a partir de fissuras no chão, de forma reta - diferentemente do que se está acostumado a ver, com erupções no topo de vulcões. Esta é a oitava vez que ele entra em atividade desde 2023.

O que aconteceu

Helicópteros foram até o local para confirmar onde a lava estava saindo. A Agência Meteorológica da Islândia (OMI) avisou que a erupção começou próxima à cidade de Grindavík.

O local da erupção ainda pode aumentar. De acordo com as autoridades meteorológicas da Islândia, a fissura por onde a lava está saindo tem 500 metros e já chegou à barreira que protege a cidade de Grindavík, ao norte. Eles não descartam a possibilidade de esse espaço continuar aumentando.

Assim como ocorre hoje, vulcão entrou em erupção pelo chão na Islândia em janeiro. Imagem: Anadolu/Anadolu via Getty Images

Vulcão 'acordou' após séculos adormecido. Em 2021, as sirenes meteorológicas da cidade de Reykjavik, capital do país, foram reativadas após 800 anos. Até então, os vulcões próximos ao local estavam adormecidos.

Governo evacuou cidade e spa de luxo. A cidade de Grindavík e o spa de luxo Blue Lagoon foram evacuados por precaução. Funcionários, hóspedes e moradores deixaram o local horas após o início da atividade vulcânica. Eles já haviam sido alertados sobre a possibilidade.

Vulcão Sundhnukagigar entrou em erupção na Islândia Imagem: Met Office Iceland/Reprodução Facebook

É a segunda vez em um ano que Grindavík passa por evacuação. Em 2024, moradores deixaram o local depois que o vulcão 'acordou' após 800 anos. Muitos venderam seus imóveis para o governo e abandonaram a cidade.

Não há consequências no tráfego aéreo. Como não houve dispersão de cinzas na estratosfera, não houve necessidade de fechar aeroportos e interromper o tráfego aéreo no país.