Vulcão entra em erupção na Islândia e provoca retirada de turistas

Por Louise Rasmussen

CONPENHAGUE (Reuters) - Um vulcão entrou em erupção ao sul da capital da Islândia nesta terça-feira, expelindo lava e fumaça em uma exibição de laranja e vermelho que provocou a retirada de turistas e moradores, embora o tráfego aéreo tenha continuado normalmente.

Conhecida como a terra do gelo e do fogo por suas muitas geleiras e vulcões, a nação insular do Atlântico Norte já registrou 11 erupções ao sul de Reykjavik desde 2021, quando sistemas geológicos adormecidos foram reativados após cerca de 800 anos.

"Aviso: Uma erupção começou", disse o escritório meteorológico islandês em um comunicado.

A erupção penetrou nas barreiras de proteção próximas à cidade pesqueira de Grindavik, desencadeando uma retirada dos moradores que haviam retornado após erupções anteriores, embora a maioria das casas esteja vazia por mais de um ano.

"Há lava entrando na barreira no momento, mas é uma erupção muito limitada até agora", disse Rikke Pedersen, chefe do Nordic Volcanological Center.

Os serviços de emergência também esvaziaram o spa de luxo Blue Lagoon, nas proximidades, nas horas que antecederam a erupção, pois os geólogos haviam alertado que ela era iminente.

Pedersen disse que o evento foi semelhante em tamanho a uma erupção de janeiro de 2024, que expeliu lava em Grindavik.

Até o momento, as erupções na península de Reykjanes não afetaram diretamente a capital, Reykjavik, e não causaram dispersão significativa de cinzas na estratosfera, evitando interrupções no tráfego aéreo.