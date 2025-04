Virginia Giuffre, que acusou príncipe Andrew de agressão sexual, sofre grave acidente

Virginia Giuffre, uma vítima de tráfico sexual do esquema montado pelo financista americano Jeffrey Epstein, ficou ferida em um "grave acidente", disse seu agente nesta terça-feira (1º).

Giuffre - que acusou o príncipe Andrew, da Inglaterra, de tê-la agredido sexualmente quando ela tinha 17 anos - "está recebendo cuidados médicos no hospital", afirmou seu agente Dini von Mueffling em um comunicado à AFP.

Cidadã americana e australiana, Giuffre morava em Perth, na Austrália Ocidental, mas não se sabe onde ou quando ela sofreu o acidente.

Em uma foto publicada em sua conta do Instagram na segunda-feira, ela aparece com ferimentos e hematomas no rosto, principalmente ao redor do olho esquerdo.

"Tenho (um caso de) insuficiência renal, me deram quatro dias de vida, (e) fui transferida para um hospital especializado em urologia. Estou pronta para partir, mas não antes de ver meus filhos pela última vez", dizia a mensagem alarmante.

De acordo com a mensagem, um ônibus escolar teria batido em seu carro.

A polícia da Austrália Ocidental informou que havia localizado um acidente de ônibus na semana passada - um pequeno incidente ao norte de Perth em 24 de março - mas que não havia sido registrado nenhum ferido.

Giuffre acusou o falecido magnata americano Jeffrey Epstein de usá-la como "escrava sexual".

O príncipe Andrew negou a acusação de agressão sexual e evitou um julgamento em Nova York após chegar a um acordo milionário com ela.

