Vagas de emprego em aberto nos EUA diminuem em fevereiro em meio à crescente incerteza econômica

WASHINGTON (Reuters) - As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos caíram em fevereiro, uma vez que a crescente incerteza sobre a economia devido às tarifas sobre as importações reduziu a demanda por mão de obra.

As vagas de emprego em aberto, uma medida da demanda de mão de obra, caíram em 194.000, para 7,568 milhões no último dia de fevereiro, informou o Departamento do Trabalho em sua Jolts nesta terça-feira.

Os dados de janeiro foram revisados ligeiramente para cima, para 7,762 milhões de vagas, em vez das 7,74 milhões informadas anteriormente. Economistas consultados pela Reuters previam 7,61 milhões de vagas não preenchidas em fevereiro.

As demissões aumentaram em 116.000 para um número ainda baixo de 1,790 milhão.

O presidente Donald Trump fez uma série de anúncios de tarifas desde que retornou à Casa Branca em 20 de janeiro, incluindo pesadas taxas sobre as importações de aço e alumínio e uma taxa de 25% sobre carros e caminhões leves importados.

Trump prometeu anunciar tarifas recíprocas globais na quarta-feira, que ele apelidou de "Dia da Liberação".

Ele vê as tarifas como uma ferramenta para aumentar a receita para compensar seus cortes de impostos prometidos e para reviver uma base industrial dos EUA em declínio há muito tempo. Mas economistas criticaram as tarifas de importação dizendo ser inflacionárias e prejudiciais à economia.

A confiança das empresas e dos consumidores despencou. Os economistas agora veem mais chances de uma recessão nos próximos 12 meses do que antes do anúncio das tarifas amplas. Os economistas alertam que os preços mais altos e as cadeias de oferta obstruídas devido às tarifas de importação podem resultar em demissões em massa.

(Reportagem de Lucia Mutikani)