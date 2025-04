Ursos não bloquearam entrada do parque Yellowstone; imagem foi feita por IA

É falso que centenas de ursos bloquearam uma das estradas que dá acesso ao parque nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, ao contrário do que afirmam posts que circulam pelas redes sociais.

A imagem compartilhada pelo conteúdo enganoso e que mostra os animais deitados ao longo de uma estrada foi gerada por uma ferramenta de inteligência artificial. O parque reforçou tratar-se de conteúdo falso.

O que diz o post

As publicações contêm uma imagem na qual uma grande quantidade de ursos adultos e de filhotes está deitada ao longo de uma estrada, que corta uma região com muitas árvores de grande porte.

"Ursos formam cerco sem precedentes na Enseada de Yellowstone - os cientistas temem saber algo que nós não sabemos", diz o texto que acompanha a postagem, que afirma também que os animais "recusaram-se a se mover, causando atrasos no tráfego, evacuações dos acampamentos e uma crise existencial entre os guardas-florestais". A mensagem ainda cita o "doutor Henry Clawson", identificado como cientista da vida selvagem de Yellowstone, que classifica o fenômeno como "muito preocupante".

De acordo com as peças enganosas, o fato teria ocorrido no dia 22 de março.

Por que é falso

Imagem foi gerada por inteligência artificial. O UOL Confere submeteu a cena à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de manipulação digital. A ferramenta apontou uma probabilidade de 99,9% de a imagem ter sido gerada com o auxílio de programas de inteligência artificial (abaixo).

Imagem: Reprodução

Funcionário citado em posts enganosos não trabalha no parque. Em nota ao UOL Confere, o parque nacional de Yellowstone informou que "não tem qualquer funcionário chamado Henry Clawson", apontado pelas postagens desinformativas como cientista da vida selvagem do local. A instituição ainda frisou que a imagem compartilhada nas redes sociais é falsa.

Post original foi publicado em perfil que usa fotos geradas por IA. Com o auxílio de uma busca reversa, verifica-se que agências de checagem norte-americanas apontaram a notícia como falsa (aqui, aqui e aqui, em inglês). A publicação original foi feita em 25 de fevereiro por um perfil que reúne fãs de ursos (aqui e abaixo) e publica imagens geradas a partir de inteligência artificial. Algumas delas são semelhantes às utilizadas pelos conteúdos desinformativos e mostram ursos espalhados ao longo de estradas (aqui, aqui e aqui).

Parque não registrou incidentes com ursos em estrada. Em seu site oficial (aqui, em inglês), o parque nacional de Yellowstone não emitiu qualquer alerta em 22 de março, data mencionada pelas peças enganosas como sendo o da suposta ocorrência com os ursos. O aviso mais recente é de 16 de março, sobre o fechamento da maioria das estradas de acesso ao parque por conta do plantio de sementes para a primavera (aqui, em inglês).

Yellowstone é o parque nacional mais antigo do mundo. Inaugurado em 1º de março de 1872, o parque faz parte do Patrimônio da Humanidade, segundo a Unesco, e abrange áreas de três estados dos EUA: Wyoming, Montana e Idaho. Tornou-se famoso por conta de seus gêiseres e fontes termais, além de ser o lar de espécies de ursos, alces e bisões, entre outras (aqui, em inglês). Na cultura pop, o local teria inspirado os cartunistas William Hanna e Joseph Barbera a criar o fictício parque de Jellystone, "lar" dos ursos Zé Colmeia e Catatau (aqui).

Viralização. Uma publicação no Facebook tinha 21 mil curtidas e 5.800 compartilhamentos até hoje.

