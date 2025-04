Tumba misteriosa de rei egípcio sem nome é descoberta e desafia cientistas

Arqueólogos encontraram uma tumba real do Segundo Período Intermediário (1677 a.C. e 1550 a.C), na necrópole do Monte Anúbis, próxima ao sítio arqueológico de Abydos no Egito.

O que aconteceu

Túmulo estava localizado a 7 metros abaixo da superfície. Segundo a pesquisa arqueológica egípcia-americana da Universidade da Pensilvânia, o local contém uma câmara funerária de calcário coberta com abóbadas de tijolos de barro com cerca de 5 metros.

Segundo Período Intermediário foi marcado pela crise política. O norte do Egito era governado pelo povo semita denominado hicsos. Já o sul da região era controlado por diversos reis egípcios.

Nome do proprietário da tumba permanece desconhecido até hoje. Ao que parece, Abydos foi governada por um rei egípcio nesse período.

O nome do rei foi originalmente registrado em cenas pintadas em tijolos rebocados que decoravam a entrada subterrânea da câmara funerária de calcário. No entanto, os textos hieroglíficos foram danificados por antigos ladrões de túmulos e não há o suficiente para ler o nome do rei. Josef Wegner, professor de egiptologia e arqueologia egípcia na Universidade da Pensilvânia

'Dono' da tumba não teve o nome desvendado Imagem: Ministério de Antiguidades do Egito

Criminosos que roubaram a tumba real não deixaram vestígios da múmia ou do sarcófogo. De acordo com o professor Josef Wegner, as buscas por mais informações continuam na região. "A área pode render mais tumbas reais da mesma era [que] podem lançar luz sobre a identidade e propriedade desta nova tumba real", acrescentou.

Estudos no sítio arqueológico de Anubis oferecem novas evidências sobre período egípcio. "A descoberta da tumba real em Abidos fornece novas evidências científicas sobre o desenvolvimento de tumbas reais na necrópole do Monte Anúbis, que remonta à Dinastia de Abidos, uma série de reis que governaram o Alto Egito entre 1700 e 1600 a.C.", afirmou Mohamed Ismail Khaled, Secretário-Geral do Conselho Supremo de Antiguidades.

Oficina cerâmica

Ruínas de uma oficina de cerâmica e vidro também foram encontradas em Banawit, uma vila ao norte de Abydos. Vários sepultamentos foram encontrados no local, incluindo tumbas de tijolos de barro contendo esqueletos e múmias, provavelmente representando sepulturas familiares para homens e mulheres, a maioria dos quais eram crianças.

Conselho Supremo de Antiguidades descobriu uma oficina completa de cerâmica da era romana na vila de Banawit Imagem: Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito

Estudos preliminares e evidências conduzidas no local da oficina de cerâmica na vila de Banawit indicam que o local foi usado durante a era bizantina e foi reutilizado como um cemitério no século VII, possivelmente se estendendo até o século XIV. Além disso, algumas raízes de trigo e restos de sementes de plantas antigas foram descobertos Mohamed Abdel Badie

Cerâmicas demonstram como eram pagos impostos da época. Arqueólogos encontraram 32 óstracos (pedaços de cerâmica) contendo detalhes de transações comerciais da época e como eram pagos os impostos, escritos em grego e demótico, uma escrita egípcia.