Trump se mostra otimista após conversa com presidente do Egito sobre Gaza e Iêmen

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, nesta terça-feira (1º), que teve uma conversa positiva com seu contraparte egípcio, Abdel Fatah al Sissi, sobre questões como Gaza, onde Washington propôs um deslocamento da população.

"Meu telefonema com o presidente El-Sisi (sic.) do Egito foi muito bom", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, usando outra grafia para o nome do líder egípcio.

O republicano disse que os dois conversaram sobre o "tremendo progresso militar" dos Estados Unidos nos ataques contra os insurgentes huthis do Iêmen, que têm atacado navios no Mar Vermelho em solidariedade aos palestinos.

Trump afirmou, sem detalhar, que "eles também discutiram sobre Gaza e possíveis soluções, preparação militar, etc".

O presidente americano surpreendeu a região em fevereiro ao propor o deslocamento em massa da população de Gaza, devastada pela guerra.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou apoio à ideia e recentemente retomou uma feroz campanha militar em Gaza, de onde o Hamas atacou Israel em 7 de outubro de 2023.

O Egito, que faz fronteira com a Faixa, apresentou seu próprio plano que financiaria a reconstrução do território. Contudo, o Departamento de Estado americano respondeu que ele não atendia às expectativas de Washington.

Trump manteve relações estreitas com Al Sissi, a quem o republicano chamou de "meu ditador favorito" durante uma reunião em 2019.

O Egito tem sido um dos países que mais recebe ajuda dos EUA desde que se tornou a primeira nação árabe a firmar a paz com Israel.

Washington fornece mais de US$ 1 bilhão por ano (R$ 5,7 bilhões na cotação atual) em ajuda militar ao Egito, e Trump o isentou de cortes gerais à ajuda internacional.

