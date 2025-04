Trump prepara decreto para aumentar exportações de armas, dizem fontes

Por Patricia Zengerle e Mike Stone

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está planejando um decreto que flexibilizaria as regras que regem as exportações de equipamentos militares, e pode anunciá-lo já nesta terça ou na quarta-feira, disseram quatro fontes familiarizadas com as discussões.

As fontes, algumas no governo e outras na indústria, disseram esperar que o decreto seja semelhante à legislação proposta pelo conselheiro de segurança nacional de Trump, Michael Waltz, no ano passado, quando era um membro republicano da Câmara dos Deputados.

Assessores da Casa Branca não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

Se tivesse sido aprovado, esse projeto teria alterado a Lei de Controle de Exportação de Armas dos EUA para aumentar os valores mínimos em dólares que acionam uma revisão pelo Congresso das exportações de armas para outros países.

Esses valores aumentariam de US$14 milhões para US$23 milhões para transferências de armas e de US$50 milhões para US$83 milhões para a venda de equipamentos militares, atualizações, treinamento e outros serviços.

Durante seu primeiro mandato, Trump sempre expressou frustração com os membros do Congresso que atrasavam as vendas de armas por causa de direitos humanos ou outras preocupações.

