Trump inicia demissões em massa na FDA, CDC e outras agências de saúde dos EUA

Por Leah Douglas e Marisa Taylor e Julie Steenhuysen

WASHINGTON (Reuters) - O governo Trump começou a demitir em massa 10.000 funcionários de agências de saúde dos Estados Unidos nesta terça-feira, de acordo com várias fontes familiarizadas com a situação, com seguranças impedindo a entrada de alguns funcionários poucas horas depois de receberem avisos de demissão.

Os cortes, que afetam várias agências de alto nível do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, incluindo a Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês), o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) e o Instituto Nacional de Saúde, fazem parte de um amplo plano do presidente norte-americano, Donald Trump, e do aliado bilionário Elon Musk para reduzir o governo federal e cortar gastos.

O secretário de Saúde norte-americano, Robert F. Kennedy Jr., descreveu os cortes como essenciais para simplificar uma burocracia inchada.

No entanto, eles incluíram a demissão dos principais cientistas que supervisionam a saúde pública, a pesquisa do câncer e a aprovação de vacinas e medicamentos, levantando preocupações sobre como os EUA responderão a emergências de saúde, como o atual surto de sarampo e a disseminação da gripe aviária.

"A FDA como a conhecíamos está acabada, com a maioria dos líderes com conhecimento institucional e uma profunda compreensão do desenvolvimento e segurança de produtos não mais empregados", escreveu o ex-comissário Robert Califf em uma publicação no LinkedIn.

"Acredito que a história verá isso como um grande erro", escreveu ele. "Será interessante ouvir da nova liderança como eles planejam reconstruir tudo."

No centro de Washington, funcionários estavam sendo informados por seguranças de que haviam sido demitidos quando tentavam entrar no Mary Switzer Building, que abriga vários escritórios e divisões do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, disse um funcionário no local à Reuters.

Segundo um funcionário, "dezenas de pessoas" haviam sido demitidas dessa forma até agora. Entre elas estava uma pessoa surda para quem um segurança teve que digitar em um telefone a mensagem de que ela havia sido demitida.

"Portanto, agora cabe aos seguranças dizer às pessoas que elas perderam seus empregos", disse o funcionário.

Um funcionário da FDA disse que os funcionários tiveram que apresentar seus crachás na entrada do prédio e que aqueles que foram demitidos receberam um bilhete e foram orientados a voltar para casa, de acordo com uma fonte.

Funcionários demitidos receberam e-mails dizendo que a demissão não refletia seu serviço, desempenho ou conduta, de acordo com um email visto pela Reuters.

