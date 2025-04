Surto de superfungo atinge hospital de SP e afeta 14 pacientes

O Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo confirmou 14 casos de pacientes com o superfungo Candida Auris durante os primeiros três meses do ano.

O que aconteceu

Entre janeiro e março, o fungo foi registrado em 14 pessoas — contudo, apenas uma pessoa acabou infectada. O UOL confirmou que a única pessoa infectada pelo Candida Auris, um homem de 73 anos, acabou morrendo — porém, sem causa relacionada ao fungo e sim por complicações de uma cirurgia.

Hospital é o único do estado a registrar um surto pelo superfungo, de cordo om a Secretaria Estadual de Saúde. O vírus pode entrar em contato com os pacientes, por meio da pele, mas não necessariamente ele vai se infectar, segundo explicou relatório técnico do hospital.

Durante as coletas diárias, notificadas para as autoridades sanitárias, foi identificado a presença do microorganismo em outros 14 pacientes, no entanto, nenhum evoluiu para a infecção, ou seja, sem causar doença, durante a internação e tratamento dos pacientes.

Hospital do Servidor Público Estadual, em nota

Anvisa foi alertada sobre os casos. Semanalmente, desde o registro do primeiro caso, funcionários da Anvisa e profissionais do estado e do município colhem amostras no hospital e produzem relatórios sobre a incidência do fundo na unidade.

O Candida Auris pode causar infecções invasivas e feridas. O fungo é especificamente ainda mais perigoso para pessoas com o sistema imunológico desfavorecidos, como pacientes em tratamento de câncer, doenças autoimunes e idosos. Este é considerado um superfungo, segundo a Anvisa, por combinar resistência e alto poder de transmissibilidade, se tornando uma ameaça à saúde pública.