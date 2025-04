Cel. Telhada e aliados de Nunes: quem são e o que fazem subprefeitos de SP

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), trocou 12 subprefeitos da capital desde o início deste novo mandato. Nos últimos três meses, passaram a comandar as divisões nomes como o ex-deputado estadual Coronel Telhada e aliados de Kim Kataguiri (União) e Zoe Martinez (PL).

O que são as subprefeituras

São Paulo é dividida em 32 subprefeituras. A que agrega mais bairros é a da Sé (Bela Vista, Bom Retiro, Cambuci, Consolação, Liberdade, República, Santa Cecília e Sé), mas a mais populosa é a do Campo Limpo, com 675,6 mil habitantes —número próximo do total de moradores de Sorocaba (695,3 mil habitantes), nona cidade mais populosa do estado.

Essa divisão foi criada em 2002, em lei assinada pela então prefeita Marta Suplicy (PT). O subprefeito é o representante da administração naquela região, responsável por serviços de manutenção, como o cuidado com árvores e praças, desobstrução de bocas de lobo e conserto de buracos na pavimentação.

O subprefeito é o representante da prefeitura mais próximo do cidadão, disse o secretário das Subprefeituras, Fabrício Cobra, que já foi subprefeito da Vila Mariana. A pasta coordena a articulação entre as subprefeituras e o contato delas com as demais secretarias. "A orientação do prefeito é que o subprefeito seja muito acessível e que a população possa procurá-lo, seja na subprefeitura, através do celular, da rede social, marcar uma conversa". Apesar da afirmação, a reportagem do UOL tentou entrevistar um dos subprefeitos da capital, mas foi barrada pela secretaria, que disse centralizar essas demandas.

O principal meio de contato com as subprefeituras é pelo portal 156, acessível por telefone de mesmo número, site e aplicativo (disponível para Android e iOS). Os serviços também estão disponíveis presencialmente, nos espaços Descomplica, diz a prefeitura. É possível consultar qual é a unidade mais próxima no site.

Pelo telefone 156, é possível reportar buracos, poluição sonora, pedir coleta de lixo e vistoria de locais com água parada, para evitar proliferação da dengue, por exemplo. O secretário Fabrício Cobra explicou que todas as solicitações viram ordens de serviço dentro dos sistemas da prefeitura e são encaminhadas aos setores responsáveis. O cidadão pode consultar o andamento pelo aplicativo, e a resposta pode vir via telefone ou email.

Tudo aquilo que acontece na cidade, os eventos, as ações de outras secretarias, o subprefeito sempre está envolvido: ele é esse grande representante do governo junto à sociedade civil.

Fabrício Cobra, secretário das Subprefeituras

Quem são os subprefeitos da cidade

A indicação dos subprefeitos é prerrogativa do prefeito e também passa pela secretaria de subprefeituras, segundo Cobra. Ele conta que faz uma avaliação técnica da capacidade dos cotados. "O subprefeito tem atribuições importantes: precisa ser uma pessoa aberta, acessível à população, ter capacidade de liderança, de ouvir a população, de participar de associações, reuniões, receber todo mundo e ter uma sensibilidade política da região", disse.

Ao menos 10 dos 12 novos subprefeitos que assumiram nos últimos três meses têm associações a políticos de partidos que fizeram parte da coligação do prefeito nas eleições de 2024. O Coronel Telhada, que assumiu a subprefeitura da Lapa no final de fevereiro, é filiado ao PP, e Flávia Aparecida dos Santos, do M'Boi Mirim, é próxima de Silvinho Leite (União), herdeiro politico do ex-presidente da Câmara Milton Leite.

Já Zoe Martinez (PL) emplacou a indicação para a subprefeitura de Pinheiros, e Leonardo Pedrassoli Soares assumiu o cargo em janeiro. Foi dela também a recomendação de Angela Gandra para o comando da Secretaria de Relações Internacionais.

Outro subprefeito ligado ao União é Rafael Francisco Minatogawa. Indicado pela vereadora estreante Amanda Vetorazzo (União), ele já foi chefe de gabinete do deputado federal Kim Kataguiri (União-SP). Os dois políticos fazem parte do MBL (Movimento Brasil Livre).