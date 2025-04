SouthRock tem plano de recuperação judicial homologado pela Justiça

SÃO PAULO (Reuters) - A SouthRock informou nesta terça-feira que seu plano de recuperação judicial foi homologado pela 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo na véspera, conforme comunicado encaminhado à imprensa.

Antiga operadora de marcas como Subway e Starbucks no Brasil, a SouthRock disse que a homologação é "passo fundamental" em sua trajetória de restruturação.

"O plano homologado contempla a monetização de ativos supervisionada pelo Judiciário, a aplicação de medidas contínuas de transparência e proteção das operações, além da expectativa de venda de Unidade Produtiva Isolada (UPI) ou eventual financiamento DIP", disse a companhia no comunicado.

O DIP -- ou "debtor-in-possession" -- é um tipo de financiamento concedido a empresas em dificuldades financeiras.

A SouthRock entrou em recuperação judicial no final de 2023, após entrar com pedido para restruturar suas operações em outubro do mesmo ano.

A Zamp, também operadora de restaurantes multimarcas, fechou acordos para adquirir o direito sobre as operações brasileiras tanto da rede de cafeterias Starbucks quanto da rede de sanduíches Subway.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)