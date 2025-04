SoftBank Group anuncia que vai liderar financiamento de US$ 40 bilhões para OpenAI

O SoftBank Group anunciou que vai liderar uma operação de financiamento de até US$ 40 bilhões em uma subsidiária com fins lucrativos da OpenAI, avaliando o criador do ChatGPT em US$ 300 bilhões.

A empresa japonesa de investimento em tecnologia disse nesta terça-feira, 1, que planeja investir até US$ 30 bilhões na OpenAI Global, com os US$ 10 bilhões restantes vindo de coinvestidores.

O SoftBank Group detalhou que um investimento inicial de US$ 10 bilhões deverá ser efetuado em meados de abril e que o financiamento restante de até US$ 30 bilhões deverá ser concluído em dezembro.

Desde setembro do ano passado, o SoftBank investiu US$ 2,2 bilhões na OpenAI por meio do SoftBank Vision Fund 2. Fonte: Dow Jones Newswires.