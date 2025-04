Sobreviventes do terremoto em Mianmar ficam sem comida e abrigo; número de mortos ulrapassa 2.700

BANGCOC (Reuters) - Grupos de ajuda nas áreas mais atingidas de Mianmar disseram que há necessidade urgente de abrigo, alimentos e água após um terremoto que matou mais de 2.700 pessoas, mas disseram que a guerra civil do país poderia impedir que a ajuda chegue aos necessitados.

O número de mortos chegou a 2.719 e deve aumentar para mais de 3.000, disse o líder militar de Mianmar, Min Aung Hlaing, em um discurso televisionado na terça-feira. Segundo ele, 4.521 pessoas ficaram feridas e 441 estão desaparecidas.

O terremoto de magnitude 7,7, que ocorreu por volta da hora do almoço na sexta-feira, foi o mais forte a atingir o país do sudeste asiático em mais de um século, derrubando construções antigas e edifícios modernos.

Na vizinha Tailândia, as equipes de resgate continuavam a procurar vidas nos escombros de um arranha-céu que desabou na capital Bangcoc, mas reconheceram que o tempo estava contra eles.

Na área de Mandalay, em Mianmar, 50 crianças e dois professores morreram quando sua escola desabou, informou o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários.

"Nas áreas mais atingidas ... as comunidades sofrem para atender às suas necessidades básicas, como acesso à água potável e saneamento, enquanto as equipes de emergência trabalham incansavelmente para localizar sobreviventes e fornecer ajuda para salvar vidas", disse o órgão da ONU em um relatório.

O Comitê Internacional de Resgate afirmou que abrigo, comida, água e ajuda médica são necessários em lugares como Mandalay, perto do epicentro do terremoto.

"Tendo vivido o terror do terremoto, as pessoas agora temem os tremores secundários e estão dormindo ao relento nas estradas ou em campos abertos", disse um funcionário do comitê em Mandalay em um relatório.

A guerra civil em Mianmar, onde a junta tomou o poder por meio de um golpe em 2021, complicou os esforços para ajudar os feridos e desabrigados pelo maior terremoto em um século no país do sudeste asiático.

A Anistia Internacional disse que a junta precisa permitir que a ajuda chegue às áreas do país que não estão sob seu controle. Grupos rebeldes afirmam que a junta realizou ataques aéreos após o terremoto.

"Os militares de Mianmar têm uma prática de longa data de negar ajuda a áreas onde grupos que resistem a eles estão ativos", disse Joe Freeman, pesquisador da Anistia em Mianmar.

"É preciso permitir imediatamente o acesso desimpedido a todas as organizações humanitárias e remover as barreiras administrativas que atrasam as avaliações das necessidades."

O controle rígido da junta sobre as redes de comunicação e os danos às estradas, pontes e outras infraestruturas causados pelos terremotos intensificaram os desafios para os trabalhadores humanitários.

(Reportagem da Redação de Bangcoc e Shoon Naing)