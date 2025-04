Secom centraliza comunicação em perfil do governo Lula no X após chegada de Sidônio Palmeira

A Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) centralizou a comunicação sobre ações do governo federal em uma conta na plataforma X, antigo Twitter. Desde que o ministro Sidônio Palmeira assumiu a pasta, as publicações são feitas usando o perfil @govbr.

Antes, outros dois perfis continham informações sobre a gestão. No @SecomVc, a última postagem foi feita no dia 23 de janeiro. Já no @presidencia_BR, no dia 3 de fevereiro; um compartilhamento de anúncio realizado com a conta @govbr.

Procurada pelo Estadão, a Secom informou que a centralização das publicações nos canais do Governo do Brasil foi uma decisão adotada a partir de estudos técnicos. Somados, os perfis concentravam público superior ao dos perfis da Secom e da Presidência da República juntos.

A secretaria também informou que a estratégia, que busca otimização operacional e potencialização da presença digital, apresentou resultados positivos, e que as bases dos perfis @SecomVc e @presidencia_BR serão utilizadas em ações específicas.

É no perfil do Governo do Brasil que são anunciados os números do governo Lula e divulgadas iniciativas como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e o programa Pé de Meia.

Sob Sidônio, a Secom também intensificou os gastos em campanhas publicitárias, principalmente em propagandas na televisão. Entre 1º de janeiro e 17 de março, foram 1.211 campanhas veiculadas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva em rádio, televisão, internet, mídia digital (como televisões de elevador) e revista.

Em outro esforço para reverter índices ruins de popularidade, o governo federal promove nesta quinta-feira, 3, um evento para apresentar as ações dos dois primeiros anos da gestão. A agenda terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros de Estado, parlamentares, representantes da sociedade civil e outras autoridades. A solenidade tem como mote "O Brasil Dando a Volta Por Cima", apresentado em março por Sidônio.