'Potente e profissional': por que este secador de cabelo Taiff faz sucesso

O Guia de Compras UOL encontrou um secador de cabelo que é sucesso entre consumidores: o Taiff Tourmaline. Só na Amazon são mais 3.000 avaliações, enquanto no Magalu são cerca de 600 opiniões.

O que esse secador tem de bom? Confira a seguir o que o fabricante diz sobre o produto e algumas avaliações de quem comprou.

O que a Taiff diz sobre esse secador?

Potência: 2.100 Watts

Com a tecnologia Turmalina, que potencializa íons negativos, para dar mais brilho e reduzir o frizz

Cabo de três metros de comprimento, que permite manusear com mais facilidade

Possui duas velocidades e duas temperaturas

Botão para acionar jato de ar frio, que ajuda a fixar a modelagem e a diminuir o frizz

Vem com bico direcionador

Tampa traseira removível para facilitar a limpeza

O que diz quem o comprou?

São mais de 3.000 avaliações registradas sobre o produto. Para 87% dos compradores, esse modelo merece a nota máxima: cinco estrelas.

Secador potente e profissional. A única coisa que me atrapalhou um pouco é que é tomada de 20 amperes e vou precisar trocar a tomada do banheiro, mas vale a pena. Luciana K.

Muito potente e quente. Seca o cabelo bem rápido e deixa bem brilhoso. O botão de ar frio fica muito perto dos outros botões e às vezes, você aperta ele sem querer, mas é questão de se acostumar. Bruna Batista

Maravilhoso. Comprem sem medo. Melhor secador que já tive na vida. Comprei há mais de um ano e ele segue como novo. Paula Cavalcante

Pontos de atenção

Nem todos os consumidores ficaram contentes com o secador da Taiff. Selecionamos a seguir avaliações que deram ao produto até três estrelas.

Tinha lido em outra avaliação que era muito quente e entendi o porquê. Ele não tem morno. A temperatura média é quente demais. Esse secador não produz tanto vento quanto os outros, por isso a temperatura parece mais alta. É pequeno, mas pesado. Não é confortável para usar e sem ergonomia. Enfim, devia ter ficado com outros. Marcia

Queimou em poucos meses. Fui usar e estava queimado, guardado no armário. Nem três meses e pouquíssimo uso. Agora somente ar frio. Isabel J.

Tive esse secador durante mais de 12 anos e sempre funcionou bem. Mas, recentemente, ele quebrou, e eu resolvi comprar outro igual, já que me serviu muito bem anteriormente. O secador chegou e, em 15 dias, parou de esquentar. A Amazon realizou a troca, e agora, 20 dias após receber o segundo secador, ele, novamente, parou de esquentar. Provavelmente algum problema de fábrica. Hugo Chacra Carvalho e Marinho

