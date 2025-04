Se IA não matar sua empresa, a tornará mais forte, mostra estudo

FRANKFURT (Reuters) - Se uma empresa conseguir sobreviver à agitação causada pela adoção da inteligência artificial, a IA a ajudará a prosperar no longo prazo, segundo um estudo apresentado em uma conferência do Banco Central Europeu.

Seus autores, que usaram dados do U.S. Census Bureau e pesquisas que abrangem o período entre 2017 e 2021, descobriram que os primeiros a adotar a IA no setor de manufatura viram sua produtividade cair à medida que substituíam trabalhadores humanos por robôs.

Suas descobertas vão contra a narrativa predominante que sugere que a IA torna o trabalho mais produtivo e "aumenta" os empregos em muitos casos, em vez de eliminá-los.

"No curto prazo, vemos muita dor", disse Kristina McElheran, uma das autoras do artigo, na conferência.

Ela explicou a queda na produtividade como um efeito colateral da interferência da IA nas práticas estabelecidas pelos fabricantes, como a manutenção de baixos estoques.

Com o passar do tempo, porém, essas empresas começaram a apresentar desempenho superior em todos os aspectos -- crescimento das vendas, produtividade e emprego -- desde que conseguissem superar a turbulência.

"Sobreviver a isso parece ser parte do problema", disse McElheran, pesquisadora da Universidade de Toronto.

Ela disse que essa recuperação geralmente não ocorre em empresas mais antigas, que também tendem a ser maiores e "lutam para fazer isso".

McElheran e seus colegas trabalharam em uma amostra de 30.000 empresas, entre as quais a adoção de IA aumentou de 7,5% para 9,1% durante o período do estudo.

Ao apresentar a conferência anteriormente, a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que entre 23% e 29% dos trabalhadores na Europa estavam altamente expostos à IA, mas que isso não precisava anunciar um "apocalipse do emprego", pois é provável que novas funções sejam criadas enquanto as antigas são destruídas.

(Reportagem de Francesco Canepa)