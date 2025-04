Saúde do papa Francisco registra nova melhora

O papa Francisco, convalescente no Vaticano após mais de cinco semanas hospitalizado com pneumonia bilateral, passou por uma radiografia do tórax que mostrou "uma leve melhora em sua infecção pulmonar", anunciou a Santa Sé nesta terça-feira (1º).

O pontífice, de 88 anos, também passou por novos exames de sangue, que apresentaram resultados "normais", informou o serviço de imprensa do Vaticano.

O papa argentino recebeu alta em 23 de março e seus médicos lhe prescreveram um período de convalescença de pelo menos dois meses.

A Santa Sé indicou que Francisco continua com a terapia farmacológica, além da Fisioterapia motora e respiratória, e apresentou melhora, principalmente no uso da voz.

Os médicos alertaram que levaria tempo para que o papa recuperasse o uso total da voz devido aos danos nos músculos respiratórios após uma pneumonia bilateral, que ameaçou sua vida em duas ocasiões.

Jorge Bergoglio está sendo assistido "dia e noite" por uma equipe médica. Ele continua concelebrando a missa todos os dias em uma capela no Vaticano.

Ele também continua com seu trabalho e consegue sentar-se à mesa, mas não recebe visitas, disse a Santa Sé, acrescentando que seu humor está "bom".

Francisco pode ficar sem assistência de oxigênio por "breves momentos", mas continua recebendo-o na maior parte do tempo, por meio de cânulas nasais, com "alto fluxo" à noite ou sempre que sentir necessidade.

Como nas semanas anteriores, ele não presidirá a audiência geral semanal na quarta-feira, e o texto de sua catequese será entregue por escrito.

A única aparição pública do papa desde sua hospitalização, em 14 de fevereiro, aconteceu em 23 de março, dia em que recebeu alta do Hospital Gemelli, em Roma, quando apareceu fraco, com expressões marcantes e a voz frágil.

cmk/ljm/meb/zm/aa/fp

© Agence France-Presse