São Paulo teve segundo mês de março mais quente de sua história

A cidade de São Paulo registrou a segunda média mais alta de temperatura para o mês de março desde o início das medições anuais de temperatura, em 1961. Os dados são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O que aconteceu

Média de temperatura ficou em 30,3°C em março. O número só não é maior que a média de março de 2007, quando foi registrada média de 30,7°C em todo o mês. O valor está acima da média total do mês, de 28°C.

São Paulo bateu recorde de calor no último mês. Em 2 de março, durante o Carnaval, termômetros da capital registraram 34,8°C, a maior temperatura já registrada na cidade desde que o Inmet iniciou as medições, em 1943.

Verão de 2025 foi um dos mais quentes da história. O período ficou registrado como o sexto mais quente desde o início das medições, com média 0,34°C acima da média. Embora o país inteiro tenha sofrido com altas temperaturas, o Rio Grande do Sul foi o mais afetado, após ser atingido por três ondas de calor.

Organização Mundial da Meteorologia afirma que última década foi a mais quente já registrada. Segundo a OMM, isso se dá pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa, que aumentam o aquecimento global.