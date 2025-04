Sakamoto: Elite da direita quer Tarcísio, e PT deve mirar povão de direita

O PT deveria concentrar seus esforços em trazer novamente para sua base a camada mais pobre da população que hoje apoia a direita, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News de hoje.

Ontem, durante ato contra a anistia na PUC-SP, o ex-ministro José Dirceu disse que a esquerda precisa "despertar para as eleições" e que a elite de São Paulo "já abraçou" o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) como candidato à Presidência da República.

Uma parte significativa da elite à direita já abraçou Tarcísio e vê Bolsonaro como carta fora do baralho. Ela prefere uma direita que coma com garfo e faca a uma que coma com as mãos. Mas se a elite da direita abraçou Tarcísio, a massa da direita não. A Faria Lima não tem voto suficiente para eleger um presidente da República.

Há uma elite da direita, mas a massa importa. Dirceu está correto quando fala que a esquerda precisa acordar, mas a questão é onde. Na minha avaliação, é menos com relação à elite da direita e dos impactos disso, e mais à massa da direita. Entramos na classe média baixa das periferias, que acredita cada vez menos no Estado. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto citou outro setor no qual a esquerda encontra dificuldades para penetrar: os evangélicos, que consistem em uma forte base de aliados do bolsonarismo.

Outro ponto reside nas religiões, com o crescimento de grupos evangélicos com os quais a maioria da esquerda não consegue dialogar de uma forma correta, muitas vezes resvalando no preconceito e no desconhecimento.

Esses são dois dos vários grupos que acabam sendo mais bem recebidos por um pessoal mais à direita do que à esquerda. Aí sim a esquerda precisa acordar. Caso contrário, esses grupos cairão de forma definitiva no colo de outras pessoas mais à direita.

A esquerda, o PT e os partidos constituídos precisam olhar menos para o que acontece na elite da direita e mais para o que ocorre na base e no povão, se eles querem ter um projeto de país que beneficie a todos de forma real e que consigam disputar de fato a reeleição no ano que vem. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: