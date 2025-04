Rússia e Ucrânia notificam EUA sobre bombardeios contra instalações de energia

Ucrânia e Rússia se queixaram nesta terça-feira (1º) perante os Estados Unidos de bombardeios contra suas instalações energéticas, e Kiev pediu a Washington que aumente as sanções contra Moscou para redobrar a pressão.

Na semana passada, os Estados Unidos difundiram dois comunicados nos quais informavam sobre uma interrupção dos bombardeios contra instalações energéticas em Rússia e Ucrânia, mas sem especificar uma data nem nenhuma condição estipulada após as conversas na Arábia Saudita.

Ambos os lados se acusaram mutuamente de romper um suposto acordo para não bombardear instalações de energia, embora não exista nenhum acordo formal a respeito e os compromissos adquiridos pelas partes não estejam claros.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que seu ministro da Defesa, Rustem Umerov, está em contato com funcionários americanos.

"Transmitimos toda a informação necessária sobre violações russas no setor energético", indicou Zelensky em seu discurso diário.

Antes disso, o presidente ucraniano instou Washington a intensificar as sanções contra a Rússia como resposta.

"Acredito que os russos estão violando o que prometeram aos Estados Unidos. Pelo menos o que os Estados Unidos nos disseram, e publicamente", observou Zelensky em uma coletiva de imprensa.

"E espero, de verdade, que o presidente [americano, Donald] Trump tenha todas as ferramentas adequadas para aumentar a pressão com sanções contra a parte russa", acrescentou.

- 'Uma lista de violações' -

Por sua vez, o presidente russo, Vladimir Putin, também falou nesta terça-feira sobre supostas "violações" cometidas pela Ucrânia durante reunião do Conselho de Segurança russo.

"Transmitimos uma lista das violações [...] ao assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos Mike Waltz", indicou o chanceler russo Sergei Lavrov, acrescentando que ele mesmo havia enviado essa lista ao secretário de Estado americano, Marco Rubio.

O Ministério da Defesa russo acusou Kiev de bombardear instalações energéticas no oblast (região administrativa) russo de Belgorod e no ucraniano de Zaporizhzhia, parcialmente controlado por Moscou.

Essas acusações chegam horas depois de o chanceler ucraniano Andrii Sybiha denunciar que dezenas de milhares de pessoas tinham ficado sem eletricidade no oblast de Kherson, no sul do país, devido a um bombardeio russo.

Mais tarde, as autoridades locais afirmaram que o abastecimento foi restabelecido.

A Rússia realizou bombardeios de forma sistemática contra usinas de energia ucranianas desde que invadiu o país em fevereiro de 2022.

No mês passado, Putin rejeitou um acordo proposto pelos Estados Unidos, que a Ucrânia havia aceitado, para estabelecer um cessar-fogo completo.

bur-jc/jbr/jvb/mb/an/rpr/am

