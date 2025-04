RJ: Defesa Civil aciona alerta extremo para enxurrada em Guapimirim

A Defesa Civil do Rio de Janeiro acionou, pela primeira vez, nesta terça-feira (1º), o alerta extremo do sistema Defesa Civil Alerta. A tecnologia permite o envio de mensagens emergenciais diretamente para os celulares da população em áreas de risco, reforçando as ações de prevenção a desastres naturais. O alerta foi disparado, às 14h45, para o município de Guapimirim, na região metropolitana do Rio, devido ao risco de enxurradas na região.

Monitoramentos registraram chuvas moderadas persistentes na cabeceira do Rio Soberbo, na Serra dos Órgãos, com precipitação intensa de 26,2 milímetros (mm) em apenas 15 minutos. Devido à grande circulação de pessoas em poços de banho na área e ao aumento repentino do volume da cachoeira, a Defesa Civil Municipal solicitou apoio. O Rio Soberbo, que corta a cidade de Guapimirim, tem diversas cachoeiras ao longo do seu curso e deságua no Macacu, principal rio da região.

O Defesa Civil Alerta é uma ferramenta para fortalecer a segurança da população. O sistema trabalha com dois níveis de alerta: severo, que informa sobre riscos com tempo hábil para precauções, e extremo, que exige ações imediatas devido ao perigo iminente. Quando um alerta é disparado, a notificação aparece na tela do celular do usuário, interrompendo qualquer atividade em primeiro plano e emitindo um aviso sonoro característico.

O sistema já vem ativado por padrão em celulares compatíveis, especialmente modelos lançados a partir de 2020. Dessa forma, a Defesa Civil amplia sua capacidade de comunicação em situações de emergência, permitindo que mais vidas sejam protegidas.

A Secretaria de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Rio de Janeiro mantêm vigilância 24 horas sobre as chuvas que atingem o estado. O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) acompanha os índices pluviométricos e emite alertas sempre que há riscos hidrológicos e geológicos, garantindo que as defesas civis municipais tenham informações precisas para agir rapidamente.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Tarciso Salles, disse que "é importante que a população fique atenta aos alertas e siga as orientações das autoridades". "A tecnologia é uma aliada fundamental na prevenção de tragédias e cada cidadão pode contribuir ao repassar as informações recebidas para amigos e familiares. Segurança é compromisso de todos', afirmou.

Tempo

No momento, áreas de instabilidade, associadas ao calor e ao transporte de umidade, mantêm o tempo instável no estado do Rio de Janeiro. Núcleos de chuva moderada a forte atuam sobre as regiões sul, serrana, metropolitana e Baixada Fluminense. A previsão indica pancadas isoladas de chuva de moderada a forte, acompanhadas de descargas atmosféricas (raios), para todo o estado nas próximas horas.

Permanecem as condições atuais de risco baixo de deslizamento para as regiões Sul, Costa Verde, serrana, Baixada Litorânea, norte e Baixada Fluminense. Para Teresópolis, na região serrana, as regiões metropolitana (Cachoeiras de Macacu) e a capital, permanece o risco moderado.

Em caso de mudança de cenário, a Defesa Civil Estadual atualizará as informações e emitirá os alertas necessários pelas equipes de monitoramento do Cemaden.