Review: leve e macio, Cloudsurfer 2 atende corredor experiente e iniciante

A On lançou o Cloudsurfer 2 com a promessa de que o tênis atenderia tanto os corredores experientes quanto os novatos com uma tecnologia que tornou o calçado um dos mais macios da linha de corrida da marca.

Recebi para testar e decidi escolhê-lo como parceiro na jornada dos meus primeiros 10 quilômetros. A prova foi a Athenas Run Faster, que teve como circuito a pista expressa da Marginal Pinheiros, em São Paulo.

O que mais gostei

Conforto. Na hora de calçar o modelo, já é possível notar a maciez, inclusive no peito do pé. O tênis da marca suíça tem a tecnologia de amortecimento CloudTec Phase e uma entressola otimizada por computador, que auxilia na fluidez da mecânica da corrida.

Repórter Beatriz Cesarini durante corrida com Cloudsurfer 2 da On Imagem: Rodrigo Costa/Fotop

A sensação de cada pisada é suave, mesmo no fim de percursos longos e treinos intensos, porque os amortecedores no solado trabalham com a entressola e conseguem absorver bastante o impacto.

Leve. A campanha da On no lançamento do tênis traz as seguintes palavras: "Corra leve". A sensação condiz com o prometido. É um calçado leve (tem 225 g) e, em relação a outros que utilizei, senti um desgaste menor nas pernas ao término de cada percurso.

Resistência. Embora leve, não é frágil. O tênis tem um solado bastante durável. Utilizei o calçado por praticamente dois meses tanto em esteira como no asfalto e ele ainda parece novo, não apresentou grandes desgastes.

Ponto de atenção

Costura protuberante. Apesar de bastante confortável e 'almofadado', o tênis leva uma costura próximo aos dedos que pode incomodar. No meu caso, o bordado que arremata os furos do cadarço no lado direito raspou constantemente no dedo mindinho do pé direito. Pensei que poderia ser uma 'saliência' do meu pé direito, porém o mesmo não aconteceu com outros tênis de corrida que utilizei.

O que mudou para mim?

Repórter Beatriz Cesarini com Cloudsurfer 2 Imagem: Arquivo pessoal

Depois de pouco mais de um mês de uso e o percurso alvo atingido, posso dizer que o tênis promete o que cumpre. É realmente bastante macio e confortável, e fez com que a prova se tornasse mais leve do que eu esperava.

Terminei o percurso da Athenas Run Faster satisfeita e surpresa com o meu desempenho.

Para quem vale a pena?

O Cloudsurfer 2, da On, é um tênis democrático e interessante para todos os níveis de corredores.

Não leva as famosas placas de carbono que os experientes gostam, mas não deixa de ser responsivo. É um modelo que pode ser usado em curtas e longas distâncias, já que proporciona um bom conforto e dá leveza às pernas.

Existem modelos mais baratos, mas o Cloudsurfer 2 é uma opção custo-benefício para quem pode e deseja investir em um tênis de corrida.

Cloudsurfer 2 da On promete leveza Imagem: On

Ficha técnica

Peso de 225 g

de 225 g Cabedal de malha respirável para conforto e ventilação

de malha respirável para conforto e ventilação Lingueta atualizada para um caimento mais confortável

atualizada para um caimento mais confortável Ilhós e sobreposições bordados com fio reciclado

bordados com fio reciclado Amortecimento CloudTec Phase aprimorado para uma corrida mais macia

CloudTec Phase aprimorado para uma corrida mais macia Entressola com superespuma Helion para uma sensação amortecida

com superespuma Helion para uma sensação amortecida Sola com um novo padrão otimizado por computador para maior durabilidade.

