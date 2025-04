Projeção do USDA para área de milho na safra 2025/26 fica acima do esperado

Washington, 1 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) projetou, na segunda-feira, 31, uma área de milho para a safra 2025/26 que veio acima da expectativa de analistas. Em seu relatório de intenção de plantio, o governo dos EUA estimou a área de milho em 2025/26 em 95,3 milhões de acres (38,57 milhões de hectares). Na temporada 2024/25, foram semeados 90,594 milhões de acres (36,66 milhões de hectares). Analistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam um número menor, de 94,165 milhões de acres (38,11 milhões de hectares). O relatório de intenção de plantio divulgado ontem é o primeiro do ano baseado em pesquisas junto a produtores. Quanto à área plantada com soja, o USDA projetou 83,5 milhões de acres (33,79 milhões de hectares), redução ante a temporada anterior, quando foram semeados 87,05 milhões de acres (35,23 milhões de hectares). Os analistas esperavam um número um pouco maior, de 83,76 milhões de acres (33,90 milhões de hectares). Já a área total semeada com trigo no país deve alcançar 45,4 milhões de acres (18,37 milhões de hectares), ante 46,079 milhões de acres (18,65 milhões de hectares) no ciclo anterior. A previsão de analistas era de uma área maior, de 46,392 milhões de acres (18,77 milhões de hectares). Fonte: Dow Jones Newswires.