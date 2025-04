Premiê diz que Canadá retaliará EUA se houver novas sanções e tarifas na quarta-feira

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, confirmou nesta terça-feira, 1º de abril, que o país implantará "medidas retaliatórias contra os Estados Unidos se houver novas sanções e tarifas contra os canadenses amanhã", numa referência ao dia 2 de abril, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, deve anunciar as tarifas recíprocas. Em coletiva de imprensa durante agenda de campanha, o líder do Partido Liberal afirmou que será bem "direto e deliberado" em relação às medidas que tomará para "lutar pelo Canadá".

Carney voltou a afirmar que as medidas que deve tomar "terão impacto mínimo aos canadenses e máximo aos americanos".