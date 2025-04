PMI Industrial da China (final) sobe a 51,2 em março

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China subiu de 50,8 em fevereiro para 51,2 em março, segundo a leitura final da S&P Global em parceria com a Caixin, divulgada na terça-feira, 1.

O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que esperavam manutenção do índice em 50,8. Leituras acima de 50 pontos indicam expansão da atividade.

Na avaliação do economista sênior da instituição, Wang Zhe, o resultado foi impulsionado por um aumento tanto da oferta quanto da demanda no período, com destaque para o incremento de novos pedidos de exportação.

Wang Zhe aponta ainda que houve recuo nos preços dos itens, sobretudo os relacionados à commodities. "Os preços de algumas commodities caíram enquanto fornecedores de matéria-prima ofereceram descontos, levando a uma diminuição nos preços de entrada pela primeira vez em seis meses", diz o economista, em nota.

Ele destaca ainda que a maioria dos participantes da pesquisa se demonstrou otimista com a perspectiva econômica de curto prazo, a despeito de alguma preocupação com uma possível escalada de tensões econômicas globais.