Após reportagem do UOL, PF apura vazamento do inquérito da Abin paralela

A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar se houve vazamento de informações da investigação sobre a Abin paralela, após o UOL revelar que a agência espionou autoridades do governo do Paraguai.

O que aconteceu

PF destacou que a investigação sobre a Abin paralela é sigilosa. Há uma apuração em curso para determinar se a Agência Brasileira de Inteligência foi usada para perseguir opositores e beneficiar aliados durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Inquérito foi aberto após publicação de reportagem do UOL. A Abin invadiu computadores de autoridades do governo paraguaio para obter dados sigilosos relacionados às tarifas da hidrelétrica de Itaipu na gestão do atual diretor da agência, Luiz Fernando Corrêa, apontado pelo presidente Lula (PT). A ação foi descrita por um servidor que participou diretamente dela em depoimento à Polícia Federal obtido exclusivamente pelo colunista do UOL Aguirre Talento.

Espionagem aconteceu meses antes de o governo brasileiro fechar um novo acordo sobre os valores pagos ao Paraguai por energia vendida ao Brasil, em maio de 2024. O agente não explicou se as informações obtidas na ação da Abin foram usadas para favorecer o Brasil na negociação. A PF também apura agora se a operação teve caráter ilegal.

Após a publicação da reportagem, o governo Lula negou participação na operação, que diz ter sido autorizada pelo governo anterior. "A citada operação foi autorizada pelo governo anterior, em junho de 2022, e tornada sem efeito pelo diretor interino da Abin em 27 de março de 2023, tão logo a atual gestão tomou conhecimento do fato. O atual diretor-geral da Abin encontrava-se, naquele momento, em processo de aprovação de seu nome no Senado Federal, e somente assumiu o cargo em 29 de maio de 2023", disse o Ministério das Relações Exteriores em nota.