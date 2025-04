Petróleo cai com impacto de tarifas iminentes de Trump

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em queda nesta terça-feira, com os investidores se preparando para tarifas que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar na quarta-feira, o que poderia intensificar uma guerra comercial global.

No entanto, as ameaças de Trump de impor tarifas secundárias sobre o petróleo russo e de atacar o Irã também alimentaram as preocupações com a oferta, limitando as perdas.

Os contratos futuros do Brent fecharam em queda de 0,37%, a US$74,49 por barril. A máxima da sessão foi acima de US$75 por barril. Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) caíram 0,39%, para US$71,20.

Na segunda-feira, os contratos fecharam em máximas de cinco semanas.

A Casa Branca não forneceu detalhes sobre o tamanho e o escopo das tarifas que confirmou que Trump imporá na quarta-feira.

"O mercado está ficando um pouco nervoso faltando menos de 24 horas", disse Bob Yawger, diretor de futuros de energia da Mizuho. "Podemos perder alguns suprimentos mexicanos, venezuelanos e canadenses, mas há definitivamente uma chance de que a destruição da demanda possa superar esses barris", acrescentou.

Uma pesquisa da Reuters com 49 economistas e analistas em março projetou que os preços do petróleo permaneceriam sob pressão este ano devido às tarifas dos EUA e à desaceleração econômica na Índia e na China, enquanto a Opep+ aumenta a oferta.

O crescimento global mais lento prejudicaria a demanda de combustível, o que poderia compensar qualquer redução na oferta devido às ameaças de Trump.

(Reportagem adicional de Ahmad Ghaddar em Londres, Jeslyn Lerh em Cingapura)