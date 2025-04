PESQUISA-Perspectiva para o dólar está mais moderada, mas tarifas deterioram confiança

Por Sarupya Ganguly

BENGALURU (Reuters) - O dólar está projetado para se estabilizar nos próximos meses, apesar das crescentes preocupações com o impacto econômico dos anúncios de tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de acordo com uma pesquisa da Reuters com estrategistas de câmbio.

Mais de um terço dos estrategistas pesquisados nos últimos dias também expressou preocupação com o papel tradicional do dólar nos mercados de câmbio como um ativo seguro.

Trump deve implementar tarifas recíprocas sobre os parceiros comerciais dos EUA na quarta-feira, que, em vários casos, se somarão às tarifas já anunciadas, causando confusão e incerteza generalizadas, inclusive nas mesas de operações de câmbio.

Os operadores têm retirado apostas no dólar nos últimos dois meses, com o posicionamento mudando para apostas "líquidas vendidas" pela primeira vez desde outubro.

Isso foi parcialmente motivado pela especulação recente nos mercados por mais três cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve neste ano, em comparação com apenas dois anteriormente.

Quando questionados sobre como o posicionamento em relação ao dólar mudará até o final de abril, os analistas não apresentaram uma opinião majoritária clara.

Essa foi uma mudança acentuada em relação a apenas dois meses atrás, quando eles esperavam que os investidores continuassem acumulando posições "compradas" em dólar.

"Houve um certo grau de cansaço ao tentar lidar com as tarifas dos EUA e suas implicações para as moedas nos últimos meses. Os investidores não querem cair na armadilha do pré-posicionamento para um resultado em que não está muito claro", disse Paul Mackel, chefe global de pesquisa de câmbio do HSBC.

Dos 35 estrategistas que responderam sobre o posicionamento no final do mês em uma pesquisa da Reuters de 27 de março a 1º de abril, 17 disseram que não haverá muita mudança, nove apontaram um aumento nas posições vendidas líquidas, enquanto sete disseram que elas diminuiriam. Apenas dois disseram que haveria uma reversão para posições compradas líquidas.

As medianas de 69 estrategistas da pesquisa mais ampla previram que o euro, atualmente em torno de US$1,08, será negociado a US$ 1,07 em três meses e, em seguida, a US$1,08 em seis meses. Em seguida, foi previsto um aumento de cerca de 2%, chegando a US$ 1,10 em um ano.

O índice do dólar caiu cerca de 4% neste ano, depois de ganhar 7% em 2024, em parte devido a um aumento do euro impulsionado pelo otimismo de que os planos de gastos com infraestrutura e defesa da Alemanha revitalizarão a economia da zona do euro.

"Estamos muito presos em um modo de esperar para ver. Embora muitos tenham jogado a toalha em relação ao dólar, ainda acreditamos que não temos os verdadeiros ingredientes para que ele sofra uma queda muito significativa nos próximos seis a 12 meses", acrescentou Mackel.

Mas alguns expressaram preocupação com o fato de as políticas isolacionistas de Trump acelerarem a desdolarização no longo prazo, após anos sucessivos de desempenho superior do dólar.

Pouco menos de 40% dos estrategistas que responderam a uma pergunta adicional, 19 de 51, disseram estar preocupados com a erosão da reputação do dólar nos mercados, principalmente no longo prazo. Os 32 restantes disseram que não estão preocupados.

"Há alguns riscos provisórios de que o status de porto seguro do dólar possa estar se desgastando", disse George Saravelos, chefe global de pesquisa de câmbio do Deutsche Bank.