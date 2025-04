Pesquisa mostra que mais de 50% dos ucranianos temem que esforços de Trump possam levar a paz injusta

(Reuters) - Mais de 50% dos ucranianos criticam os esforços de paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, temendo que eles provavelmente levem a um fim parcialmente injusto ou completamente injusto da guerra da Rússia contra seu país, mostrou uma pesquisa ucraniana nesta terça-feira.

Trump prometeu dar um fim rápido à guerra de três anos, mas, às vezes, repetiu as falas do Kremlin em relação ao conflito -- e, em um determinado momento, culpou Kiev por tê-lo iniciado. Ele também suspendeu temporariamente a ajuda militar e o compartilhamento de inteligência com a Ucrânia.

O Instituto Internacional de Sociologia de Kiev (KIIS) disse que baseou suas conclusões em uma pesquisa com 1.326 pessoas no território controlado pela Ucrânia, de 12 a 22 de março.

Segundo a pesquisa, 32% dos entrevistados preveem "uma paz bastante injusta, embora com o cumprimento de algumas das exigências da Ucrânia", enquanto 22% preveem uma "paz totalmente injusta".

Apenas 3% disseram acreditar que Trump poderia trazer uma paz justa e 15% esperam uma "paz bastante justa, embora com algumas concessões à Rússia".

Os números sugerem que os ucranianos ficaram menos otimistas em relação aos esforços de Trump desde que ele assumiu o cargo em janeiro.

Em dezembro, 20% disseram que esperavam uma "paz bastante injusta" e 11% esperavam um resultado totalmente injusto, informou o KIIS sobre suas pesquisas.

"Mesmo antes de 2025, havia certa decepção com as ações dos EUA na Ucrânia, e o governo Trump está consolidando de forma bastante decisiva a desaprovação dos EUA", disse o diretor executivo do KIIS, Anton Hrushetskyi, em um comunicado.

Separadamente, 67% dos ucranianos acreditam que os EUA estão se cansando da Ucrânia e tentando pressioná-la a aceitar concessões, de acordo com o KIIS.

(Reportagem de Yuliia Dysa)