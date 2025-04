Península passa por reorganização e participação no Carrefour Brasil cai abaixo de 5%

SÃO PAULO (Reuters) - O Carrefour Brasil anunciou nesta terça-feira que um de seus principais acionistas, a empresa de gestão de ativos da família Diniz Península, passou por uma reorganização societária e que por isso a participação da companhia na rede de varejo caiu para menos de 5%.

Segundo o Carrefour Brasil, o Península II Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia (FIP) "deixou de estar sob gestão da Península Partners Gestão de Investimentos". Com isso, as participações da Península no Carrefour caíram de 7,3%, segundo informações do Carrefour Brasil, para 4,9%, o equivalente a cerca de 103,5 milhões de ações.

"O FIP, por sua vez...passou a deter 50.690.286 ações ordinárias de emissão da companhia, que representam cerca de 2,403% de seu capital social", afirmou o Carrefour Brasil.

A rede de varejo citou que a fatia do FIP passará a ser computada como parte do free float.

Representantes da Península não puderam ser contatados de imediato para comentar o assunto.

(Por Alberto Alerigi Jr.)