O que significa morder o lábio olhando alguém? Nem sempre é por desejo

Você provavelmente já viu esse gesto em algum lugar, seja em filmes, séries ou até na vida real. Morder o lábio enquanto se olha para alguém pode ter diferentes significados, dependendo do contexto e da relação entre as pessoas. No entanto, é mais comumente associado à sedução.

No flerte, esse movimento sutil pode ser uma maneira de atrair a atenção e demonstrar interesse. Os lábios, por estarem ligados tanto à comunicação quanto ao desejo, acabam ganhando destaque. Quando o gesto vem acompanhado de um olhar fixo e intenso, pode ser um sinal claro de convite para uma interação mais próxima.

Ainda assim, é importante lembrar que nem sempre essa atitude tem uma intenção sedutora consciente. Algumas pessoas mordem os lábios por nervosismo, distração ou hábito, sem necessariamente estar tentando seduzir alguém. A motivação, portanto, depende do contexto e da linguagem corporal como um todo.

Quando tem a ver com o emocional

Morder os lábios pode ser um gesto inconsciente ligado a diferentes fatores, de reações emocionais leves a intensas. Quando a mordedura se torna repetitiva e involuntária, pode até indicar um problema mais profundo, como algum transtorno psiquiátrico, um possível subtipo de TOC focado no próprio corpo. Mais prevalente em mulheres, esse comportamento muitas vezes surge como um mecanismo de alívio para o estresse e a ansiedade intensos. Mas após o alívio vem a culpa e o desconforto.

Estudos apontam que esse hábito (da mordedura) pode estar ligado ainda a alterações químicas no cérebro, principalmente em neurotransmissores associados à depressão. Além disso, o descontrole na movimentação dentária pode ser um sintoma de doenças neurológicas, como o Parkinson, ou um efeito colateral do uso de substâncias como cocaína, ecstasy e certos antidepressivos.

Problemas físicos e até hereditários

Morder os lábios pode estar relacionado ainda a problemas odontológicos e estruturais da boca. O bruxismo, por exemplo, é um hábito involuntário de ranger ou apertar os dentes que pode causar mordidas acidentais nos tecidos moles da boca, além de desgaste nos dentes e inflamação na gengiva. Já malformações ósseas na maxila e no palato podem estreitar a arcada dentária, dificultando o posicionamento correto dos dentes e resultando em mordeduras frequentes.

Outro fator que contribui para esse problema são as disfunções da articulação temporomandibular (ATM), que prejudicam o movimento de abrir e fechar a boca. Isso pode levar à sobrecarga muscular, mordidas desalinhadas e sintomas como estalos, travamentos e dores de cabeça.

Além das questões físicas, a mordedura repetitiva pode ter origem genética e se manifestar desde a infância. Estudos indicam que esse hábito tende a se intensificar ao longo do tempo, agravando as lesões. Se não tratado, pode causar complicações mais sérias, como fibroses e inflamações crônicas, tornando essencial a identificação precoce do problema.

Sendo problema, como evitar e tratar?

Evitar o hábito frequente de morder os próprios lábios —e complicações, como feridas persistentes e inflamações crônicas— envolve mudanças na rotina, tratamento adequado para cada causa e estratégias de autocontrole. Comer devagar, sem distrações e sem exagerar nas porções, reduz mordidas acidentais durante as refeições.

Além disso, equilibrar o ritmo de trabalho e estudos, aliando atividades como meditação, ioga e técnicas de respiração, ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade, que muitas vezes desencadeiam esse comportamento.

Se a mordedura for consequência de tensão ou compulsão, a terapia cognitivo-comportamental e, em alguns casos, o uso de medicamentos podem ser recomendados.

Quando o problema está na estrutura dentária ou muscular, soluções incluem placas miorrelaxantes para evitar complicações odontológicas, aplicação de toxina botulínica para reduzir o bruxismo e aparelhos ortodônticos para corrigir desalinhamentos na arcada dentária.

Já quando a mordedura repetitiva está ligada a distúrbios neurológicos ou dependência química, o tratamento pode envolver fisioterapia, fortalecimento muscular, cirurgia de realinhamento articular e, em algumas situações, desintoxicação e internação.

*Com informações de reportagem publicada em 08/09/2023