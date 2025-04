Paraguai convoca embaixador no Brasil: o que isso significa?

Conforme revelou o UOL, a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) realizou uma ação hacker contra autoridades paraguaias para obter informações sobre as negociações do tratado da usina hidrelétrica de Itaipu. Diante disso, o governo do Paraguai decidiu chamar de volta seu embaixador no Brasil, Juan Ángel Delgadillo, e exigir explicações do governo brasileiro.

O que significa convocar embaixador

Sinaliza descontentamento. Chamar um embaixador de volta é uma forma de expressar insatisfação com o governo do país onde ele estava sediado.

Forma de pressão diplomática. A medida funciona como uma reprimenda pública e busca provocar reações do outro governo.

Não significa rompimento imediato. O gesto não representa uma ruptura das relações diplomáticas, mas pode evoluir para isso caso as tensões aumentem.

Possibilidade de retaliação. O país afetado pode responder com medidas semelhantes, agravando a crise diplomática.

Venezuela também chamou embaixador de volta

País enfrenta crise diplomática com o Brasil. Em outubro do ano passado, a Venezuela também convocou seu embaixador de volta para Caracas. A medida foi tomada após o Brasil vetar a entrada da Venezuela no Brics.

Reação do governo Maduro. O gesto demonstrou a insatisfação do país com a decisão do governo Lula e ampliou a tensão entre os dois países.

Entenda crise com Paraguai

Abin teria realizado ação hacker contra autoridades paraguaias para obter informações sobre a negociação do tratado de Itaipu. Governo paraguaio anunciou a convocação do embaixador Juan Ángel Delgadillo e exigiu explicações detalhadas do Brasil.

Itamaraty confirmou que a operação foi iniciada sob gestão de Jair Bolsonaro, mas disse que o governo Lula cancelou a ação em março de 2023. Inicialmente, o governo paraguaio afirmou não ter detectado invasão, mas, após a confirmação brasileira, decidiu exigir explicações formais.

Paraguai também suspendeu por tempo indeterminado as negociações do anexo C do tratado de Itaipu. O país abriu uma investigação para apurar se houve invasão e captura de dados de seu sistema.

*Com informações de matérias publicadas em 01/04/2025 e 30/10/2024.