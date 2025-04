Carol Ribeiro confundiu esclerose com menopausa; quais os sintomas?

A apresentadora Carol Ribeiro, 45, revelou recentemente que foi diagnosticada com esclerose múltipla após uma longa jornada. Ela acreditava estar sentindo sintomas da menopausa, mas exames comprovaram que seu problema era outro.

O que aconteceu

"Não me sentia como eu." Carol disse que começou a se sentir estranha ao acordar, mas não sabia dizer o que estava acontecendo. Contou ao marido e avisou que procuraria um médico. Ela achava que era menopausa, mas não havia alterações em sua checagem hormonal.

Antes do diagnóstico, ela pensou que iria enlouquecer com os sintomas. A apresentadora não deixou claro o que sentiu, mas contou que o próximo passo seria procurar um psiquiatra, pois não sabia mais onde investigar.

Os sintomas da esclerose múltipla são diversos e podem ser confundidos com outras doenças. A pessoa pode sentir perda de força, dormência, tremores, alterações na visão (como estrabismo e neurite óptica) e formigamento nas pernas e mãos. Tudo depende de qual região do cérebro está sendo afetada.

Sintomas aparecem cedo. Especialistas afirmam que, a partir dos 20 anos, já é possível começar a apresentar alguns sintomas da doença. Como frequentemente são ignorados no dia a dia, há uma demora para a compreensão das mudanças no corpo - e, consequentemente, para o diagnóstico.

Diagnóstico. O diagnóstico da doença é feito pela análise do exame de sangue e da ressonância magnética, que mostra uma lesão específica, aliada ao exame clínico. A punção lombar é outro exame possível. Com ele, busca-se encontrar a presença de autoanticorpos (bandas oligoclonais) dentro do líquido cefalorraquidiano.

Tratamentos são definidos caso a caso. Carol contou que está tomando hormônios, fazendo terapia e se dedicando aos exercícios físicos. A doença não tem cura, e alguns pacientes fazem uso de medicamentos de alto custo. Outros até necessitam de transplante de medula.

Com informações de reportagens de dezembro de 2023 e novembro de 2024.