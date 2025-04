Mulher foge de blitz, tenta atropelar policial e sofre acidente; veja vídeo

Uma mulher de 26 anos foi presa após fugir de uma blitz, tentar atropelar um dos policiais e bater seu carro no bairro Jardim Santana, em Americana, interior de São Paulo.

O que aconteceu

Mulher deu meia-volta ao ver blitz. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ela teria parado o carro e então tentado atropelar um policial, fugindo em seguida.

Vídeo mostra carro batendo violentamente em poste. A gravação de uma câmera de segurança mostra o veículo em alta velocidade perdendo o controle e batendo a lateral em um poste. Após a batida, os policiais que a seguiam descem das viaturas e se aproximam do veículo dela.

Mulher foi resgatada com vida. Ela foi socorrida e está internada. Não foi encontrado nada ilícito no carro, e não se sabe porque ela tentou furar a blitz. O caso foi registrado como tráfego em velocidade incompatível, perigo para a vida ou saúde de outrem e choque no 4º DP de Americana, que solicitou perícia ao local.