Motta indica que projeto de reciprocidade de medidas comerciais pode ser votado nesta semana na Câmara

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta terça-feira que avalia com líderes de bancada a possibilidade de levar projeto que prevê a reciprocidade de medidas comerciais contra o Brasil à votação no plenário da Casa ainda nesta semana.

Em discurso no plenário logo que chegou à Câmara, Motta chamou a atenção para a excepcionalidade do tema diante das tarifas que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem imposto a setores e produtos globalmente, e que já atingiram o Brasil.

"Já estamos conversando com o colégio de líderes para que, se possível, excepcionalmente, possamos já trazer a matéria ao plenário ainda nesta semana", disse o presidente.

O projeto foi aprovado na manhã desta terça-feira em caráter terminativo pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e segue à Câmara, que aguarda sua chegada formal.

"Este episódio ente Estados Unidos e Brasil deve nos ensinar, definitivamente, que nas horas mais importantes não existe um Brasil de esquerda ou um Brasil de direita. Existe apenas o povo brasileiro. E nós, representantes do povo, temos de ter a capacidade de defender o povo acima de nossas diferenças", disse Motta.

As exportações brasileiras de gás e alumínio aos Estados Unidos passaram a sofrer uma taxação adicional no mês passado. Trump também promete anunciar na quarta-feira tarifas de importação recíprocas que atingiriam todos os parceiros comerciais dos EUA.

Também presente na sessão desta terça, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Pedro Lupion (PP-PR), sugeriu que a relatoria da proposta fique a cargo do deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), vice-presidente da FPA. Motta respondeu a Lupion que já mantinha contato com Jardim para que seja o relator do texto.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)