Ministros das Relações Exteriores de Rússia e China discutem programa nuclear do Irã e Coreia

(Reuters) - Os ministros das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e da China, Wang Yi, discutiram a situação na Península Coreana, bem como o programa nuclear do Irã, informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia na noite desta terça-feira.

Wang está em uma visita de três dias a Moscou, onde também se reuniu com o presidente Vladimir Putin, a última de uma série de reuniões de alto nível entre as duas potências nos últimos anos, com o objetivo de aprofundar a cooperação estratégica em meio a mudanças no cenário geopolítico.

A China e a Rússia disseram no mês passado que as negociações nucleares com Teerã, exigidas pelos Estados Unidos, só deveriam ser retomadas com base no "respeito mútuo" e que todas as sanções deveriam ser suspensas.

"(Os ministros) abordaram questões regionais individuais relacionadas à situação na Península Coreana, ao programa nuclear do Irã e à situação na Ásia Central", disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado, sem fornecer mais detalhes.

"As conversas foram realizadas em uma atmosfera amigável e aberta, característica das relações russo-chinesas. A sobreposição -- ou proximidade -- de posições sobre as principais questões de cooperação bilateral e a agenda global foi enfatizada."

Os dois diplomatas também discutiram o conflito na Ucrânia e a necessidade de um acordo de paz duradouro, informou o Ministério das Relações Exteriores. A Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022.

