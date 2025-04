Minério de ferro sobe em Dalian com aumento da demanda da China

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro se recuperaram nesta terça-feira, com a demanda crescente pelo ingrediente de fabricação de aço na China superando as preocupações com uma guerra comercial decorrente das próximas tarifas dos EUA.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou em alta de 1,86%, a 792 iuanes (US$108,98) a tonelada.

No início da sessão, os preços atingiram 797 iuanes, o maior valor desde 3 de março.

O minério de ferro de referência de maio na Bolsa de Cingapura avançava 1,64%, a US$102,65 a tonelada.

"Um novo aumento na produção de ferro gusa pelas siderúrgicas chinesas deu algum suporte aos preços do minério de ferro importado na semana passada", disse a consultoria chinesa Mysteel.

A produção de ferro gusa em março continuou a aumentar em 10.200 toneladas, para 2,3728 milhões de toneladas mês a mês, enquanto o consumo diário de minério importado registrou um salto mensal de 13.200 toneladas, disse a corretora Everbright Futures.

A produção de ferro gusa é normalmente usada para avaliar a demanda de minério de ferro.

"Se a força nos preços do minério poderá ser mantida depende da sustentabilidade da recuperação da demanda 'downstream'", acrescentou a Mysteel.

De modo geral, a atividade fabril da China expandiu-se no ritmo mais rápido em quatro meses em março, impulsionada por uma demanda mais forte e por pedidos de exportação robustos, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada na terça-feira.

No entanto, os preços médios de revenda de imóveis residenciais em 100 cidades chinesas caíram em março em ritmo mais acentuado na comparação mensal, segundo uma pesquisa privada divulgada na terça-feira, sinalizando desafios persistentes no setor imobiliário.

Além disso, o presidente dos EUA, Donald Trump, deve anunciar na quarta-feira um amplo plano tarifário voltado para todos os países, com aumento das tarifas sobre todos os produtos da China.

(Reportagem de Michele Pek)