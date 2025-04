Mianmar observa um minuto de silêncio pelas vítimas do terremoto; crematórios estão lotados

A população de Mianmar observou um minuto de silêncio nesta terça-feira (1º) pelas vítimas do terremoto que matou mais de 2.000 pessoas e devastou ainda mais a infraestrutura do país, já arrasado pela guerra civil. Em meio ao calor de 40 graus e o forte cheiro de corpos em decomposição, muitas famílias ainda estão acampadas ao relento, enquanto tremores secundários acentuam o medo de mais destruição. Os crematórios do país de maioria budista trabalham em ritmo intenso.

As sirenes soaram em Mianmar às 3h21 de Brasília, horário exato em que ocorreu o terremoto de magnitude 7,7 na sexta-feira (28), para marcar o início do período de luto. O canal nacional de televisão interrompeu suas transmissões para exibir imagens da bandeira birmanesa a meio mastro em vários locais, com uma música sóbria ao fundo.

O luto nacional se estenderá até o domingo (6), anunciou a junta militar no poder. A população terá direito a uma semana de homenagens, em sinal de "compaixão" pelas muitas vidas perdidas, segundo as autoridades.

O trânsito voltou às ruas da cidade de Mandalay, a segunda maior do país e uma das mais atingidas pelo terremoto, mas ainda em um nível abaixo do normal, de acordo com motoristas.

Em frente ao que resta de um conjunto de apartamentos, equipes de resgate se posicionaram em fila, com os braços ao longo do corpo, em memória das vítimas.

"Trabalho nobre"

Quatro dias após o terremoto mais forte em décadas, ambulâncias se revezam no transporte dos corpos de centenas de vítimas para um crematório em um bairro nos arredores de Mandalay.

"Estamos todos passando por um momento difícil", disse Khin Myo Swe, que começou a chorar enquanto um médico embalava o corpo sem vida de seu neto, em frente a uma estátua de Buda enfeitada com flores, antes da cremação. O recém-nascido morreu na segunda-feira (31) em um hospital em Mandalay, um dia após o seu nascimento ? antes mesmo que sua família lhe desse um nome.

Khin Myo Swe disse que sua filha, mãe da criança, foi jogada no chão pela força do terremoto de magnitude 7,7 enquanto trabalhava em uma plantação de arroz na sexta-feira, o que deu início ao parto. A mãe ainda não havia sido informada da morte do bebê. "Tive que mentir para minha filha e dizer que tinha deixado o bebê no hospital", diz ela. "Se eu contar a ela agora, tenho medo que o choque a mate também", admite a avó da criança. "Oferecerei comida no templo pela alma do bebê", acrescenta Swe.

Até agora, cerca de 300 corpos foram transportados, mais de 100 somente no domingo, forçando os funcionários do crematório Kyar Ni Kan a trabalhar seis horas extras. Cremar um corpo adulto com diesel custa menos de três dólares, e metade disso para uma criança.

Os veículos transportando os corpos chegam a toda hora. Enquanto uma equipe colocava o corpo de uma adolescente de 16 anos envolta em uma mortalha em frente à porta de correr de metal do prédio, um homem vomitava.

"No primeiro dia do terremoto, ajudamos os feridos a chegar ao hospital", disse Nay Htet Lin, líder de uma equipe de quatro socorristas. Porém, "no segundo dia, só tínhamos mortos para transportar", acrescenta.

A cremação é defendida pelo budismo, a religião majoritária em Mianmar (85%). Os budistas acreditam que essa prática funerária permite que a alma se liberte do corpo e facilite a reencarnação.

Em algumas culturas asiáticas, aqueles que cuidam dos mortos são marginalizados. Mas Nay Htet Lin disse à AFP que realizava um "trabalho nobre". "Fazemos o que os outros não conseguem" e, assim, "teremos uma próxima vida boa", acredita ele.

Desabrigados

Os serviços de resgate concentraram agora seus esforços na área urbana de Mandalay, onde prédios de apartamentos desabaram, um complexo religioso budista foi devastado e hotéis foram reduzidos a escombros.

Depois de mais uma noite em barracas ou sob tendas de lona montadas às pressas, centenas de moradores de Mandalay esperam ansiosos para voltar para casa. "Não ousamos voltar para casa porque temos medo de que um prédio no bairro desmorone sobre nós", explica Hlaing Hlaing Hmwe, 57 anos.

As réplicas, sentidas desde sexta-feira, estão mantendo os birmaneses em um estado de estresse constante.

A guerra civil que se desenrola desde o golpe militar de 2021 contra o governo eleito de Aung San Suu Kyi prejudicou a economia e os serviços vitais de Mianmar, deixando o país mal equipado para lidar com a crise, de acordo com agências de ajuda humanitária.

Na noite de segunda-feira, as autoridades relataram 2.056 mortes, 3.900 feridos e 270 desaparecidos, mas especialistas preveem milhares de mortes adicionais, já que a falha tectônica de Sagaing, que causou o terremoto, atravessa algumas das regiões mais populosas do país, incluindo a capital Naypyidaw.

Ajuda internacional

Mais de 1.000 socorristas estrangeiros chegaram a Mianmar como parte da mobilização internacional para apoiar serviços locais mal equipados diante da catástrofe. As operações de resgate resultaram na retirada de cerca de 650 pessoas com vida dos escombros, de acordo com a junta.

Mais de quatro dias após o terremoto, "não pode haver sobreviventes", diz um bombeiro.

O Ministério das Relações Exteriores francês anunciou, na segunda-feira, a morte de dois de seus cidadãos. Três chineses também morreram no terremoto, informou a agência chinesa Xinhua.

Cerca de 500 muçulmanos morreram em mesquitas na sexta-feira, surpreendidos pelo terremoto no momento em que faziam orações, de acordo com o Global New Light, jornal afiliado aos generais.

A junta insiste que faz o possível para ajudar a população, mas nos últimos dias houve relatos de novos ataques aéreos contra rebeldes.

A enviada especial da ONU para Mianmar, Julie Bishop, pediu a todas as partes para que cessem as hostilidades e priorizem as operações de ajuda aos civis.

No domingo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o terremoto como o mais alto nível de emergência, enquanto a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) lançou um apelo para arrecadar cerca de US$ 100 milhões em doações.

China, Rússia e Índia enviaram equipes para Mianmar, enquanto os Estados Unidos anunciaram, na segunda-feira, o envio de "especialistas humanitários".

A quase 1.000 quilômetros do epicentro, em Bangkok, na Tailândia, equipes de resgate continuam procurando sobreviventes nos escombros do edifício de 30 andares que estava em construção e desabou.

Cerca de 20 pessoas morreram na capital tailandesa, de acordo com um balanço divulgado nesta terça-feira, mas dezenas ainda estão desaparecidas.

(Com AFP)