Estes itens ajudam na limpeza da casa e causam menos impacto ao ambiente

Para deixar a casa limpa sem abrir mão de reduzir os impactos ao meio ambiente, dá para contar com alguns produtos especiais. Segundo os fabricantes, os itens são feitos de matérias-primas sustentáveis, como bambu e fibra de coco.

Confira a lista que o Guia de Compras UOL preparou, incluindo rodo, pá, escova e esponja de limpeza. Saiba mais detalhes adiante.

Composta por celulose (lado amarelo) e fibras de coco (lado marrom), é 90% biodegradável, segundo fabricante.

Feito de materiais 100% biodegradáveis e com aloe vera certificada; embalagem feita com plástico reciclado, segundo o fabricante.

Dobrável e com cordinha para pendurar, tem parte de bambu que leva banho de verniz natural --protegendo de respingos.

Também fabricada com cabo de bambu, pode ser usada para lavar copos, garrafas e mamadeiras

Feitas de celulose e fibra de sisal, prometem não riscar as superfícies de itens de cozinha.

A alça é feita de bambu, material resistente e com propriedades que evitam a proliferação de bactérias.

Conta com certificado IBD de ingredientes naturais e vem em embalagem econômica; embalagem feita com plástico reciclado, segundo o fabricante.

Mais um material com cabo de bambu; acompanha escova.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.