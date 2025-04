Manufatura dos EUA volta a sofrer contração com aumento da preocupação sobre tarifas

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - O setor manufatureiro contraiu em março depois de crescer por dois meses consecutivos, enquanto uma medida de inflação nos portões das fábricas saltou para o nível mais alto em quase três anos, em meio à crescente ansiedade em relação às tarifas sobre produtos importados.

O Instituto de Gestão de Fornecimento informou nesta terça-feira que seu PMI de manufatura caiu de 50,3 em fevereiro para 49,0 no mês passado. Uma leitura abaixo de 50 indica contração no setor manufatureiro, que responde por 10,2% da economia.

Economistas consultados pela Reuters previam queda para 49,5. O setor manufatureiro começou a se recuperar no início do ano, após uma longa recessão desencadeada pelos aumentos agressivos da taxa de juros pelo Federal Reserve em 2022 e 2023 para controlar a inflação. Mas a recuperação parece ter sido suspensa pela enxurrada de tarifas do presidente Donald Trump.

Trump, desde que retornou à Casa Branca em janeiro, anunciou e adiou tarifas sobre o Canadá e o México pelo que ele alega ser o papel deles em permitir a entrada do opioide fentanil nos EUA, estabeleceu impostos de importação sobre produtos da China pelo mesmo motivo, lançou pesadas taxas sobre as importações de aço e alumínio e impôs uma taxa de 25% sobre carros e caminhões leves importados.

Trump prometeu anunciar tarifas globais recíprocas na quarta-feira, que ele apelidou de "Dia da Liberação". Ele vê as tarifas como uma ferramenta para aumentar a receita para compensar seus cortes de impostos prometidos e para reviver uma base industrial dos EUA em declínio há muito tempo.

Mas os economistas criticaram as tarifas de importação como inflacionárias e prejudiciais à economia. A confiança das empresas e dos consumidores despencou. O banco central dos EUA suspendeu os cortes na taxa em janeiro, enquanto as autoridades monitoram o impacto das tarifas sobre a atividade econômica.

O subíndice de novos pedidos da pesquisa do ISM caiu para 45,2, a leitura mais baixa desde maio de 2023, de 48,6 em fevereiro. A produção nas fábricas diminuiu. O subíndice dos preços pagos pelos fabricantes pelos insumos saltou para 69,4, o nível mais alto desde junho de 2022, em comparação com 62,4 em fevereiro.

Isso sugere que a inflação de bens pode continuar subindo e contribuir para pressões elevadas dos preços.

(Reportagem de Lucia Mutikani)