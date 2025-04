Líder do PT diz que PL da anistia não terá urgência votada: 'Muito blefe'

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), afirmou hoje que a urgência do projeto de lei da anistia não será discutida, pelo menos, até quinta-feira.

O que aconteceu

O parlamentar disse que é "absurdo" atrapalhar a investigação que está acontecendo no STF (Supremo Tribunal Federal), no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi tornado réu. Segundo ele, não há interesse em criar uma "crise institucional" com a Corte.

Reunião de líderes vai acontecer na quinta-feira, o que pode fazer a urgência do projeto voltar a ser discutido, explica o parlamentar. "Até quinta-feira, com certeza [não vai se discutir a urgência do projeto]. Vamos discutir no colégio de líderes, queremos achar uma saída, mas não é assim. Estavam dando como uma situação quase irreversível."

Lindbergh pediu para que sejam apresentados as assinaturas do requerimento de urgência. "Tem muito blefe. Cadê os requerimentos? O parlamento não pode cair neste jogo e paralisar o Brasil."

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), havia ameaçado travar as sessões da Casa. "Só faremos obstrução caso o governo tenha feito alguma pressão ao presidente Hugo Motta, no sentido de não pautar a urgência. Vamos conversar e faremos a obstrução caso necessário."