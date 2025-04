Líder do PL pede que Moraes libere visita religiosa a réus do 8 de Janeiro

O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, pediu que o ministro do STF Alexandre de Moraes libere a visita de autoridades religiosas aos réus do 8 de Janeiro que estão em prisão domiciliar.

O que aconteceu

Pedido foi feito no processo que envolve a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que pichou a estátua em frente do STF com batom no 8 de Janeiro. Na semana passada, Moraes determinou que ela cumpra prisão domiciliar e use tornozeleira eletrônica.

Sóstenes pede que o benefício seja estendido a todos os réus do 8 de Janeiro em prisão domiciliar. O deputado cita os princípios da dignidade da pessoa humana e da liberdade religiosa, previstos na Constituição.

Líder do PL diz que Débora teve bom comportamento na prisão. "Acredita-se que vossa excelência, com a consciência humanitária e jurídica que lhe é peculiar, concederá tal pedido em virtude da dignidade da pessoa humana", diz o pedido.

Moraes impôs à cabeleireira uma série de condições. Ela ficará em casa com a família enquanto aguarda o fim de seu julgamento por participação nos atos golpistas. O caso está suspenso após um pedido de vista do ministro Luiz Fux, que já anunciou que vai rever a pena proposta por Moraes, de 14 anos de prisão.

Débora está proibida de receber visitas, com exceção de seus advogados e de seus pais e irmãos. Também não pode usar redes sociais, conceder entrevistas ou se comunicar com outros envolvidos no 8 de Janeiro.