Julgamento de Bolsonaro no STF pode transformá-lo em um mártir, diz 'Financial Times'

O jornal britânico Financial Times classificou como "arriscado" o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em reportagem publicada nesta terça-feira, 1º. Segundo o periódico, o processo pode "elevar o perfil político" do ex-presidente e até mesmo "transformá-lo em um mártir". Em entrevista ao jornal, o ex-presidente alegou que está sendo alvo de perseguição política.

"Eles querem remover qualquer possibilidade de o meu nome estar na cédula no ano que vem", disse Bolsonaro, que acusou o Judiciário de estar "completamente alinhado" ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A reportagem também cita a mudança do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, para os Estados Unidos, afirmando que o caso ganhou uma "dimensão internacional". O deputado pediu licença do mandato na Câmara dos Deputados para "buscar sanções aos violadores dos direitos humanos" no país norte-americano.

Segundo o jornal, os esforços de Eduardo "parecem estar dando resultado", ao mencionar a carta enviada pelos congressistas norte-americanos Rich McCormick e Maria Elvira Salazar à Casa Branca pedindo o banimento do ministro Alexandre de Moraes do território americano.

O Financial Times ressalta ainda que o Supremo Tribunal Federal (STF) "acumulou um extraordinário poder na última década", mas que a Corte foi "prejudicada" por decisões "contenciosas", entre elas, a condenação e posterior anulação das penas do presidente Lula. O jornal britânico descreve Moraes como um dos "juízes mais controversos" do tribunal e destaca o fato de ele ser, ao mesmo tempo, relator e vítima em um dos processos contra Bolsonaro.

A reportagem também relembra o caso da cabeleireira Débora Rodrigues, acusada por ter pichado a estátua da Justiça com batom durante os ataques do 8 de janeiro. Moraes, relator do caso, e o ministro Flávio Dino votaram pela condenação da ré a 14 anos de prisão em regime inicialmente fechado.

No último dia 24, o ministro Luiz Fux pediu vista e suspendeu o julgamento de Débora. Fux explicou que precisa de mais tempo para analisar a dosimetria da pena e sinalizou que pode sugerir uma redução.