Os investimentos em construção nos Estados Unidos avançaram 0,7% entre janeiro e fevereiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, 1º de abril, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,4% no período.

Na comparação anual, o valor de fevereiro de 2025 é 2,9% acima ao do mesmo mês do ano anterior.